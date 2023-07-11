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منافس «تويتر» يحطم الرقم القياسي.. وماسك يهدد بمقاضاة الشركة المالكة له

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 يوليو 2023, 09:32 صباحا
منافس «تويتر» يحطم الرقم القياسي.. وماسك يهدد بمقاضاة الشركة المالكة له
شعار تطبيق «ثريدز» الذي أطلقته مجموعة «ميتا» مع شعار «تويتر» في واشنطن، في رسم عائد للخامس من يوليو 2023. (أ ف ب)
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استقطب تطبيق «ثريدز» الذي أطلقته مجموعة «ميتا» الأميركية العملاقة لمنافسة «تويتر»، أكثر من 100 مليون مستخدم في أقل من خمسة أيام، وفق تأكيد رئيس شبكة «ميتا» مارك زوكربيرغ، ليحطم تاليا الرقم القياسي الذي سجله برنامج الذكاء الصناعي «تشات جي بي تي» للتطبيق الأسرع نموا، وتزامنا مع ذلك هدد مالك «تويتر» إيلون ماسك بمقاضاة شركة «ميتا» بتهمة سرقة أسرار تجارية. 

وقال رئيس الشبكة الأميركية العملاقة في تدوينة عبر تطبيقه الجديد: «لقد بلغ عدد المسجلين في ثريدز مئة مليون خلال نهاية الأسبوع»، لافتا إلى أن المجموعة لم تقم بعد بأي حملات «ترويج فاعلة» للخدمة الجديدة، وفق وكالة «فرانس برس».

وفيما احتاج «تشات جي بي تي» إلى شهرين للوصول إلى عتبة 100 مليون مستخدم، وتطبيق «تيك توك» لمشاركة المقاطع المصورة تسعة أشهر، احتاج «إنستغرام» إلى عامين ونصف العام للوصول إلى هذه العتبة بعد إطلاقه في العام 2010.

ولا يزال عدد مستخدمي «ثريدز» بعيدا عن ذلك العائد لـ«تويتر» التي تضم أكثر من 350 مليون مستخدم. لكن التطبيق الجديد من «ميتا» يمكنه الإفادة من شعبية «إنستغرام» الواسعة، إذ تضم خدمة تشارك الصور نحو ملياري مستخدم نشط.

أكثر من 100 مليون مستخدم ينضمون إلى «ثريدز» في 5 أيام
«ثريدز» يجذب 70 مليون مشترك خلال أيام.. وماسك يهدد بتحرك قضائي

التحدي الأكبر لـ«تويتر»
ولإنشاء حساب في «ثريدز» حاليا، ينبغي للمستخدم أن يكون مشتركا في «إنستغرام»، ويمكنه استيراد جهات الاتصال تلقائيا إلى التطبيق الجديد.

ويُعد «ثريدز» أكبر تحد لـ«تويتر» وصاحبه إيلون ماسك الذي نجح حتى الآن في صد أي منافس محتمل من التطبيقات والمواقع المشابهة التي ظهرت مثل «بلو سكاي وماستودون»، رغم الإخفاقات التقنية المتكررة منذ استحواذ إيلون ماسك على المنصة العام الماضي واستغنائه عن آلاف الموظفين.

وأصبح تطبيق «ثريدز» متاحا في متجري «آبل» و«أندرويد» الإلكترونيين في 100 بلد، مساء الأربعاء، إلا أنه ما زال غير متوافر في الاتحاد الأوروبي لأن «ميتا» غير متأكدة من مدى تأثير تشريعات الاتحاد بخصوص استخدام بيانات المستخدمين.

وهدد ماسك بمقاضاة شركة «ميتا» بتهمة سرقة أسرار تجارية والملكية الفكرية، وهي ادعاءات نفتها الشركة المالكة أيضا لـ«فيسبوك» و«واتساب».

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