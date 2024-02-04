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النويري يترأس اجتماعًا لـ«توحيد الصف والكلمة» في الزاوية والمنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 فبراير 2024, 08:31 مساء
النويري يترأس اجتماعًا لـ«توحيد الصف والكلمة» في الزاوية والمنطقة الغربية
اجتماع أعضاء مجلسي النواب والدولة وقيادات الزاوية والمنطقة الغربية في طرابلس، الأحد 4 فبراير 2024. (مجلس النواب)
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ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، اليوم الأحد، اجتماعًا تقابليًا مع عدد من النواب وأعضاء المجلس الأعلى للدولة والحكماء والأعيان والقيادات المحلية لمناقشة واقتراح الحلول العاجلة لمعالجة الوضع في مدينة الزاوية والمنطقة الغربية و«الانقسام الراهن» بما يضمن تحقيق الاستقرار في كل المناطق غرب البلاد.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في تصريح عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع خُصِّص لمناقشة «التحديات التي تواجهها مدينة الزاوية، وعموم المنطقة الغربية وآثارها على البلاد كافة».

وأوضح بليحق أن الاجتماع شهد «مناقشة واقتراح الحلول العاجلة، وسُبل إنجازها بالتواصل مع جميع مؤسسات الدولة المعنية، للمساعدة في نيل الاستحقاقات الكفيلة بتوحيد الصف والكلمة في المدينة، ووضع الاستراتيجيات والإجراءات المستدامة لتحقيق الاستقرار في المدينة وإزالة جميع التحديات القائمة، وصولًا إلى وضع آمن ومستقر يشمل عموم المنطقة والبلاد».

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وأضاف بليحق أن الاجتماع الذي عُقِد بمقر فرع ديوان مجلس النواب بمدينة طرابلس، جرى خلاله «التأكيد على تكرار عقد هذه الاجتماعات وتوسيعها للمتابعة والوقوف على آخر المستجدات أولاً بأول».

وشارك في الاجتماع أعضاء مجلس النواب عائشة شلابي، وسالم قنيدي، ومحمد الحنيش وسالم قنان، وأعضاء المجلس الأعلى للدولة عن مدينة الزاوية نعيمة الحامي، وفتحي قليص، وأعضاء مجلس الأعيان والحكماء، ومختارو المحلات وممثلون عن النقابات والمؤسسات المدنية في المدينة.

النويري خلال ترؤسه اجتماع أعضاء مجلسي النواب والدولة وقيادات الزاوية والمنطقة الغربية في طرابلس، الأحد 4 فبراير 2024. (مجلس النواب)
النويري خلال ترؤسه اجتماع أعضاء مجلسي النواب والدولة وقيادات الزاوية والمنطقة الغربية في طرابلس، الأحد 4 فبراير 2024. (مجلس النواب)
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