النيابة تتسلم المطلوب من مدينة الزاوية.. وتعلن فتح الطريق الساحلي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب النائب العام، اليوم الأربعاء، نقل المطلوب من مدينة الزاوية «ع.ك» إلى مقر المكتب، بمساعدة أفراد قوة دعم المديريات بالمناطق وجهاز دعم الاستقرار وفرع إدارة إنفاذ القانون، الذين أسهموا في جلب المتهم وفتح الطريق الساحلي من طرابلس إلى رأس اجدير.

ووجه النائب العام المستشار الصديق الصور وكيله بممارسة إجراءات التحقيق في الواقعات المنسوبة إلى المتهم في إطار الضمانات الإجرائية المقررة، حسب بيان المكتب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تطورات واقعة إيقاف المطلوب

وليلة أول من أمس، أوقف مواطن يقطن مدينة الزاوية يدعى «عبدالرؤوف الكابو»، وهو مطلوب لدى النيابة العامة، خلال عودته إلى ليبيا قادما من تونس عبر منفذ رأس جدير الحدودي.

ثم جرى اعتراض قوة مكلفة بجلب المطلوب في مدينة زوارة، ليوجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، أمس الثلاثاء، قادة ورؤساء 12 جهة عسكرية وأمنية بتشكيل قوة «قوامها 450 آلية مسلحة» وذلك «لجلب المطلوب، وإعادة حركة السير بالطريق الساحلي طرابلس - رأس اجدير».

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كما استقبل النائب العام المستشار الصديق الصور أمس وفدا من أعيان وحكماء مدينتي الزاوية وزوارة، وقال مكتبه في بيان إن أعضاء الوفد «طلبوا استجلاء الإجراء القانونية الخاصة بضبط المواطن».

وأضاف البيان؛ أن النائب العام أكد للوفد «أن المعني مطلوب لدى سلطة التحقيق؛ وقد ارتكن إجراء ضبطه على الأوامر القضائية الصادرة في مواجهته عقب تحقيق ظروف وملابسات إسهامه في ارتكاب واقعات قتل، واتجار في مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، وتهريب محروقات»، مشيرا إلى «ضرورة استجابة قادة الجهات الضبطية المختصة إلى إنفاذ أوامر النيابة العامة دون إرجاء، بالمبادرة إلى اتخاذ إجراءات عرض المتهم على النيابة العامة في أوقات تدرأ عنهم مسؤولية التأثير في سير العدالة، والامتناع عن أداء الواجب، ومساعدة مقبوض عليه على الهرب».