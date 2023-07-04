الدبيبة يشكل قوة لإعادة حركة السير بالطريق الساحلي طرابلس - رأس اجدير وجلب مطلوب للنيابة

القاهرة - بوابة الوسط

أمر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، قادة ورؤساء 12 جهة عسكرية وأمنية بتشكيل قوة «قوامها 450 آلية مسلحة» وذلك «لإعادة حركة السير بالطريق الساحلي طرابلس - رأس أجدير، واتخاذ إجراءات جلب المتهم المطلوب من قبل النائب العام الذي جرى القبض عليه ليلة أمس بمنفذ رأس اجدير واعتراض القوة المكلفة بجلبه في مدينة زوارة».

وأصدر الدبيبة أمره إلى كل من آمري ورؤساء: «اللواء 444 قتال» و«اللواء 111» و«اللواء 52» و«الكتيبة 166»، وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وجهاز دعم الاستقرار، وجهاز مكافحة التهديدات الأمنية، وجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، وجهاز مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، وشعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب، وقوة العمليات المشتركة، وجهاز الطيران الإلكتروني، وفق كتاب جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب الدبيبة آمري ورؤساء الجهات الأمنية والعسكرية المكلفين بالتنسيق مع آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي وإعلامه بالمستجدات بشكل دوري.

تأتي هذه الخطوة بعد القبض على مواطن يقطن مدينة الزاوية يدعى «عبدالرؤوف الكابو» مطلوب لدى النيابة العامة، وذلك أثناء عودته إلى ليبيا قادما من تونس عبر منفذ رأس جدير الحدودي الليلة الماضية.

لقاء النائب العام مع أعيان الزاوية وزوارة

واستقبل النائب العام المستشار الصديق الصور، اليوم وفدا من أعيان وحكماء مدينتي الزاوية وزوارة، وقال مكتبه في بيان إن أعضاء الوفد «طلبوا استجلاء قضائية إجراء القبض على مواطن يقطن مدينة الزاوية أثناء مروره إلى داخل البلاد عبر منفذ رأس جدير الحدودي».

وأضاف البيان؛ أن النائب العام أكد للوفد «أن المعني مطلوب لدى سلطة التحقيق؛ وقد ارتكن إجراء ضبطه على الأوامر القضائية الصادرة في مواجهته عقب تحقيق ظروف وملابسات إسهامه في ارتكاب واقعات قتل، واتجار في مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، وتهريب محروقات، ثم انتهى إلى ضرورة استجابة قادة الجهات الضبطية المختصة إلى إنفاذ أوامر النيابة العامة دون إرجاء، بالمبادرة إلى اتخاذ إجراءات عرض المتهم على النيابة العامة في أوقات تدرأ عنهم مسؤولية التأثير في سير العدالة؛ والامتناع عن أداء الواجب؛ ومساعدة مقبوض عليه على الهرب».

لقاء النائب العام مع أعيان وحكماء الزاوية وزوارة، الثلاثاء 4 يوليو 2023. (مكتب النائب العام)

لقاء النائب العام مع أعيان وحكماء الزاوية وزوارة، الثلاثاء 4 يوليو 2023. (مكتب النائب العام)

لقاء النائب العام مع أعيان وحكماء الزاوية وزوارة، الثلاثاء 4 يوليو 2023. (مكتب النائب العام)

لقاء النائب العام مع أعيان وحكماء الزاوية وزوارة، الثلاثاء 4 يوليو 2023. (مكتب النائب العام)

لقاء النائب العام مع أعيان وحكماء الزاوية وزوارة، الثلاثاء 4 يوليو 2023. (مكتب النائب العام)