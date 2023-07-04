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النيابة العامة: ضبط 65 متهما بارتكاب انتهاكات في الزاوية وتسعة تجار مخدرات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 يوليو 2023, 10:06 مساء
النيابة العامة: ضبط 65 متهما بارتكاب انتهاكات في الزاوية وتسعة تجار مخدرات
شعار مكتب النائب العام، (أرشيفية: صفحة مكتب النائب العام على فيسبوك)
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أعلنت النيابة العامة، مساء اليوم الثلاثاء، ضبط 65 متهما بارتكاب انتهاكات ضد بعض السكان في مدينة الزاوية، بالإضافة إلى 9 تجار مخدرات ومؤثرات عقلية.

وأوضح مكتب النائب العام، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن أعضاء الضبط القضائي المنسَّبين إلى الغرفة الأمنية المشتركة الزاوية باشروا اختصاصاتهم بمعية القوة الأمنية المنوط بها إجراء مخطط التدابير الاحتياطية تجاه المتهمين بارتكاب الانتهاكات التي طالت حقوق بعض السكان في مدينة الزاوية، وكذلك الضالعين في إدارة تجارة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وأضاف البيان أن النشاط الإجرائي أسفر عن وصول الضابطة القضائية إلى 65 متهمًا بارتكاب جرائم ضد النفس، كان جلهم غائبًا عن الإجراءات منذ سنوات. وتابع أن الأجهزة المعنية ضبطت تسعة متهمين من أرباب تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتحديد هوية المنخرطين في هذا النشاط.

ووجه النائب العام، بعد مطالعة نتائج العمل الضبطي، النيابات والمكونات الأمنية بالاستمرار في نشاطها القضائي تعزيزًا لسيادة القانون، ومواصلة العمل وفق آليات ضامنة لتضافر سلطات إنفاذ القانون حول مكافحة آفة المخدرات، وملاحقة مرتكبي جرائم القتل.

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النائب العام يستقبل وفدا من الزاوية وزوارة
وفي وقت سابق اليوم استقبل النائب العام المستشار الصديق الصور، وفدا من أعيان وحكماء مدينتي الزاوية وزوارة، وقال مكتبه في بيان إن أعضاء الوفد «طلبوا استجلاء قضائية إجراء القبض على مواطن يقطن مدينة الزاوية أثناء مروره إلى داخل البلاد عبر منفذ رأس جدير الحدودي».

وجرى القبض على مواطن يقطن مدينة الزاوية يدعى «عبدالرؤوف الكابو» مطلوب لدى النيابة العامة، وذلك أثناء عودته إلى ليبيا قادما من تونس عبر منفذ رأس جدير الحدودي الليلة الماضية.

وقال النائب العام لوفد الزاوية وزوارة «إن المعني مطلوب لدى سلطة التحقيق؛ وقد ارتكن إجراء ضبطه على الأوامر القضائية الصادرة في مواجهته عقب تحقيق ظروف وملابسات إسهامه في ارتكاب واقعات قتل، واتجار في مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، وتهريب محروقات».

قوة أمنية لضبط مرتكبي الانتهاكات في الزاوية
وفي السادس من يونيو الماضي، أعلن مكتب النائب العام عن اتفاق المستشار الصديق الصور مع آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، على إنشاء قوة أمنية تتولى تنفيذ تدابير سلطة التحقيق، حيال الانتهاكات التي طالت حقوق بعض مواطني مدينة الزاوية، وملاحقة مرتكبيها.

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