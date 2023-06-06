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النيابة العامة: إنشاء قوة أمنية لضبط مرتكبي الجرائم في الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 يونيو 2023, 12:55 صباحا
النيابة العامة: إنشاء قوة أمنية لضبط مرتكبي الجرائم في الزاوية
جانب من اجتماع النائب العام مع آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي وبعض قيادات مكونات وزارتي الداخلية والدفاع، الإثنين 5 يونيو 2023 (مكتب النائب العام)
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اتفق النائب العام المستشار الصديق الصور مع آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، على إنشاء قوة أمنية تتولى تنفيذ تدابير سلطة التحقيق، حيال الانتهاكات التي طالت حقوق بعض مواطني مدينة الزاوية، وملاحقة مرتكبيها.

وأفاد بيان للنيابة العامة على «فيسبوك» بأن النائب العام اجتمع اليوم الإثنين مع آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، بحضور بعض قيادات مكونات وزارتي الداخلية والدفاع، لمناقشة «سبل تعزيز التعاون الرامي إلى استيفاء إجراءات جمع الأدلة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة التي طالت حقوق بعض مواطني مدينة الزاوية، وملاحقة مرتكبيها في أوقات تتلاءم مع غايات الدعوى الجنائية».

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قوة أمنية تتخذ إجراءاته وفق جدول زمني يخضع لإشراف النائب العام
وأضاف البيان أن الاجتماع تطرق إلى ما أجرته سلطة التحقيق من إجراءات، والنتائج المترتبة عنها، حيث انتهى المجتمعون إلى تقرير «إنشاء قوة أمنية تتولى تنفيذ تدابير سلطة التحقيق، بمراعاة مخطط عملي تتخذ إجراءاته وفق جدول زمني يخضع لإشراف مكتب النائب العام»، وذلك لإنصاف ضحايا الجرائم، وإنفاذ القانون في مواجهة مرتكبي الجرائم الغائبين عن الإجراءات.

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة نهاية الأسبوع الماضي إن العملية العسكرية التي تبنتها حكومته في الزاوية والساحل الغربي، تنقسم إلى مرحلتين، الأولى تنفيذ استهداف بالطيران المسير، والثانية القبض على كافة المطلوبين.

وأوضح الدبيبة أن العملية تستهدف «تجارة المخدرات، وتهريب الوقود، وتهريب البشر، والجريمة المنظمة»، وجاءت تلبية لـ«نداء أهالي الزاوية، والمنطقة الغربية الذين طالبوا بإنهاء تلك العصابات الإجرامية»، لافتا إلى أن «قرار العمليات كان مدروسًا ودقيقًا».

جانب من اجتماع النائب العام مع آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي وبعض قيادات مكونات وزارتي الداخلية والدفاع، الإثنين 5 يونيو 2023 (مكتب النائب العام)
جانب من اجتماع النائب العام مع آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي وبعض قيادات مكونات وزارتي الداخلية والدفاع، الإثنين 5 يونيو 2023 (مكتب النائب العام)
جانب من اجتماع النائب العام مع آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي وبعض قيادات مكونات وزارتي الداخلية والدفاع، الإثنين 5 يونيو 2023 (مكتب النائب العام)
جانب من اجتماع النائب العام مع آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي وبعض قيادات مكونات وزارتي الداخلية والدفاع، الإثنين 5 يونيو 2023 (مكتب النائب العام)
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