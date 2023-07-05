«طب الطوارئ» يجهز 3 مستشفيات ميدانية و35 سيارة إسعاف تحسبا لأي طارئ في الساحل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز طب الطوارئ والدعم رفع حالة التأهب، وتجهيز ثلاثة مستشفيات ميدانية و35 سيارة إسعاف، تحسبا لأي طارئ نتيجة الأحداث الجارية بمنطقة الساحل الغربي.

وخصص المركز 140 عنصرا ضمن فرق الإسعاف، وذلك للانتشار حين الحاجة على امتداد الطريق الساحلي بالمنطقة الغربية، حسب بيانه على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

الدبيبة يشكل قوة لإعادة الحركة على الطريق الساحلي

وأمس الثلاثاء، أمر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، قادة ورؤساء 12 جهة عسكرية وأمنية بتشكيل قوة «قوامها 450 آلية مسلحة» لإعادة حركة السير بالطريق الساحلي من العاصمة طرابلس إلى رأس أجدير، واتخاذ إجراءات جلب متهم مطلوب من قبل النائب العام، قبض عليه بمنفذ رأس اجدير، ثم جرى «اعتراض القوة المكلفة بجلبه في مدينة زوارة».

- الدبيبة يشكل قوة لإعادة حركة السير بالطريق الساحلي طرابلس - رأس اجدير وجلب مطلوب للنيابة

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وأوقف مواطن يقطن مدينة الزاوية يدعى «عبدالرؤوف الكابو»، المطلوب لدى النيابة العامة، خلال عودته إلى ليبيا قادما من تونس عبر منفذ رأس جدير الحدودي ليلة أول من أمس الإثنين.

لقاء النائب العام مع أعيان الزاوية وزوارة

كما استقبل النائب العام المستشار الصديق الصور أمس وفدا من أعيان وحكماء مدينتي الزاوية وزوارة، وقال مكتبه في بيان إن أعضاء الوفد «طلبوا استجلاء الإجراء القانونية الخاصة بضبط المواطن».

وأضاف البيان؛ أن النائب العام أكد للوفد «أن المعني مطلوب لدى سلطة التحقيق؛ وقد ارتكن إجراء ضبطه على الأوامر القضائية الصادرة في مواجهته عقب تحقيق ظروف وملابسات إسهامه في ارتكاب واقعات قتل، واتجار في مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، وتهريب محروقات»، مشيرا إلى «ضرورة استجابة قادة الجهات الضبطية المختصة إلى إنفاذ أوامر النيابة العامة دون إرجاء، بالمبادرة إلى اتخاذ إجراءات عرض المتهم على النيابة العامة في أوقات تدرأ عنهم مسؤولية التأثير في سير العدالة، والامتناع عن أداء الواجب، ومساعدة مقبوض عليه على الهرب».