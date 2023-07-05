  • Alwasat News
Atwasat

«طب الطوارئ» يجهز 3 مستشفيات ميدانية و35 سيارة إسعاف تحسبا لأي طارئ في الساحل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 يوليو 2023, 07:31 صباحا
«طب الطوارئ» يجهز 3 مستشفيات ميدانية و35 سيارة إسعاف تحسبا لأي طارئ في الساحل الغربي
سيارات إسعاف خاصة بمركز طب الطوارئ، 4 يوليو 2023، (صفحة المركز على فيسبوك)
alwasat radio

أعلن مركز طب الطوارئ والدعم رفع حالة التأهب، وتجهيز ثلاثة مستشفيات ميدانية و35 سيارة إسعاف، تحسبا لأي طارئ نتيجة الأحداث الجارية بمنطقة الساحل الغربي.

وخصص المركز 140 عنصرا ضمن فرق الإسعاف، وذلك للانتشار حين الحاجة على امتداد الطريق الساحلي بالمنطقة الغربية، حسب بيانه على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

الدبيبة يشكل قوة لإعادة الحركة على الطريق الساحلي
وأمس الثلاثاء، أمر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، قادة ورؤساء 12 جهة عسكرية وأمنية بتشكيل قوة «قوامها 450 آلية مسلحة» لإعادة حركة السير بالطريق الساحلي من العاصمة طرابلس إلى رأس أجدير، واتخاذ إجراءات جلب متهم مطلوب من قبل النائب العام، قبض عليه بمنفذ رأس اجدير، ثم جرى «اعتراض القوة المكلفة بجلبه في مدينة زوارة».

الدبيبة يشكل قوة لإعادة حركة السير بالطريق الساحلي طرابلس - رأس اجدير وجلب مطلوب للنيابة
النيابة العامة: ضبط 65 متهما بارتكاب انتهاكات في الزاوية وتسعة تجار مخدرات

وأوقف مواطن يقطن مدينة الزاوية يدعى «عبدالرؤوف الكابو»، المطلوب لدى النيابة العامة، خلال عودته إلى ليبيا قادما من تونس عبر منفذ رأس جدير الحدودي ليلة أول من أمس الإثنين.

لقاء النائب العام مع أعيان الزاوية وزوارة
كما استقبل النائب العام المستشار الصديق الصور أمس وفدا من أعيان وحكماء مدينتي الزاوية وزوارة، وقال مكتبه في بيان إن أعضاء الوفد «طلبوا استجلاء الإجراء القانونية الخاصة بضبط المواطن».

وأضاف البيان؛ أن النائب العام أكد للوفد «أن المعني مطلوب لدى سلطة التحقيق؛ وقد ارتكن إجراء ضبطه على الأوامر القضائية الصادرة في مواجهته عقب تحقيق ظروف وملابسات إسهامه في ارتكاب واقعات قتل، واتجار في مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، وتهريب محروقات»، مشيرا إلى «ضرورة استجابة قادة الجهات الضبطية المختصة إلى إنفاذ أوامر النيابة العامة دون إرجاء، بالمبادرة إلى اتخاذ إجراءات عرض المتهم على النيابة العامة في أوقات تدرأ عنهم مسؤولية التأثير في سير العدالة، والامتناع عن أداء الواجب، ومساعدة مقبوض عليه على الهرب».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأهلي السعودي يعلن ضم البرازيلي فيرمينو

الأهلي السعودي يعلن ضم البرازيلي فيرمينو
كاريكاتير خيري - عدوان جيش الاحتلال على مخيم جنين

كاريكاتير خيري - عدوان جيش الاحتلال على مخيم جنين
إيطاليا تستذكر معركة «مصنع المعكرونة» بمعرض صور

إيطاليا تستذكر معركة «مصنع المعكرونة» بمعرض صور
توتنهام يطلب قلب الدفاع ميكي فان دي فان من فولفسبورغ الألماني

توتنهام يطلب قلب الدفاع ميكي فان دي فان من فولفسبورغ الألماني
بن بريريتون ثالث صفقات فياريال الإسباني

بن بريريتون ثالث صفقات فياريال الإسباني
باريس سان جيرمان ينهي الاتفاق مع المدرب إنريكي لخلافة غالتييه.. والمؤتمر الصحفي الأربعاء

باريس سان جيرمان ينهي الاتفاق مع المدرب إنريكي لخلافة غالتييه.. والمؤتمر الصحفي ...
نيمار يتحدى البيئة بمخالفات جسيمة في البرازيل تنتهي بتغريمه 3.3 مليون دولار

نيمار يتحدى البيئة بمخالفات جسيمة في البرازيل تنتهي بتغريمه 3.3 مليون دولار
شاهد.. تتويج ملكي لأسطورة التنس المعتزل فيدرر بالمقصورة الرئيسية في «ويمبلدون»

شاهد.. تتويج ملكي لأسطورة التنس المعتزل فيدرر بالمقصورة الرئيسية في «ويمبلدون»
خلاف بين تركيا والدنمارك حول رأس تمثال برونزي لأحد الأباطرة

خلاف بين تركيا والدنمارك حول رأس تمثال برونزي لأحد الأباطرة
انتعاش خزانة ميلان من بيع «تونالي» يدفعه للتفكير في «موراتا» الموسم المقبل

انتعاش خزانة ميلان من بيع «تونالي» يدفعه للتفكير في «موراتا» الموسم المقبل
جلسة طارئة.. مجلس حقوق الإنسان في جنيف يناقش واقعة حرق المصحف هذا الأسبوع

جلسة طارئة.. مجلس حقوق الإنسان في جنيف يناقش واقعة حرق المصحف هذا الأسبوع
«تويتر» تحصر استخدام «تويت دك» على أصحاب الحسابات الموثقة

«تويتر» تحصر استخدام «تويت دك» على أصحاب الحسابات الموثقة
بعد تلقيها شكاوي.. «التعليم» تصدر تعميما بشأن توزيع الطلاب على الفصول

بعد تلقيها شكاوي.. «التعليم» تصدر تعميما بشأن توزيع الطلاب على الفصول
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا

صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا
تقرير إيطالي يشرح تداعيات الاستهداف المحتمل لـ«فاغنر» في ليبيا

تقرير إيطالي يشرح تداعيات الاستهداف المحتمل لـ«فاغنر» في ليبيا
المركز الليبي للمحفوظات يستضيف المفكر التونسي المولدي الأحمر

المركز الليبي للمحفوظات يستضيف المفكر التونسي المولدي الأحمر
الدبيبة لـ«بن قدارة»: أولوية الحكومة استفادة جميع المناطق من العائدات النفطية

الدبيبة لـ«بن قدارة»: أولوية الحكومة استفادة جميع المناطق من العائدات النفطية
«فيفا» يوافق على مقترح فينغر بشأن وضع التسلل الجديد بالاختبار أولا

«فيفا» يوافق على مقترح فينغر بشأن وضع التسلل الجديد بالاختبار أولا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«طب الطوارئ» يجهز 3 مستشفيات ميدانية و35 سيارة إسعاف تحسبا لأي طارئ في الساحل الغربي
«طب الطوارئ» يجهز 3 مستشفيات ميدانية و35 سيارة إسعاف تحسبا لأي ...
النيابة تتسلم المطلوب من مدينة الزاوية.. وتعلن فتح الطريق الساحلي
النيابة تتسلم المطلوب من مدينة الزاوية.. وتعلن فتح الطريق الساحلي
بدء رحلات إعادة الحجاج السبت المقبل
بدء رحلات إعادة الحجاج السبت المقبل
احتجز بغرفة صفيح.. إنقاذ طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في بنغازي
احتجز بغرفة صفيح.. إنقاذ طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في بنغازي
حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 5 يوليو 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 5 يوليو 2023)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة في صبراتة
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة......
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي...
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي...
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ويطرح تساؤلات
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ......
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين بالقطاع العام
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين ......
المزيد
السوق الرسمية: انخفاض اليورو مقابل الدينار
السوق الرسمية: انخفاض اليورو مقابل الدينار...
«ذا غارديان»: التهديد بوقف إنتاج النفط في ليبيا سيؤثر على أسواق الطاقة العالمية
«ذا غارديان»: التهديد بوقف إنتاج النفط في ليبيا سيؤثر على ......
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على ساحل طرابلس صباحا
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على ساحل طرابلس صباحا...
حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 5 يوليو 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 5 يوليو 2023)...
احتجز بغرفة صفيح.. إنقاذ طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في بنغازي
احتجز بغرفة صفيح.. إنقاذ طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في ......
المزيد