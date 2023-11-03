النيابة العام تعلن ضبط 4 متهمين بجرائم قتل وحرابة في العجيلات والزاوية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النيابة العامة، مساء اليوم الجمعة، القبض على أربعة متهمين من الضالعين في ارتكاب جرائم القتل والحرابة في مدينتي العجيلات والزاوية ومحيطهما غرب ليبيا، مشيرة إلى مقتل ثلاثة مطلوبين آخرين أثناء القبض عليهم.

وجاء في بيان أصدره مكتب النائب العام أن القبض على هؤلاء المطلوبين جاء «إجراءً لأوامر ضبط وإحضار الضالعين في ارتكاب جرائم القتل والحرابة في مدينتي العجيلات والزاوية ومحيطهما».

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وأضاف البيان أن «مأموري الضبط القضائي باشروا إجراء البحث عن المتهمين الذين أَسْرفوا في قتل الناس وافتكاك أموالهم عُنوة فكُلّل سعيهم بتعيين مكان وجود سبعة متهمين، ثم صار الأمر إلى ضبط أربعة متهمين ووفاة ثلاثة متهمين نتيجة استعمالهم لأسلحة نارية وظفوها لمنع إنفاذ تدبير القبض عليهم».

استيفاء إجراءات الاستدلال في مواجهة المقبوض عليهم

وأكد البيان أن «النيابة العامة تولت بحث الاضطراب الذي صاحب إجراء القبض، وتقصي الظروف التي استدعت اللجوء إلى القوة والأسلحة، ووجهت الضابطة القضائية باستيفاء إجراءات الاستدلال في مواجهة بقية المقبوض عليهم».

ونشر مكتب النائب العام مع بيان النيابة العامة قائمة القضايا المطلوب على ذمتها المتهمون، والتي ارتكبت في مدينتي العجيلات والزاوية ومحيطهما خلال الفترات الماضية.

الجرائم المنسوبة للمتهمين. (مكتب النائب العام)