إطلاق حزمة استثمارية في سوق المال الليبية مطلع العام الجديد

طرابلس - بوابة الوسط: أحمد الخميسي

تبدأ سوق الأوراق المالية الليبية العام الجديد 2024 بـ«إطلاق حزمة اقتصادية استثماريّة، منها صناديق استثمارية، بما يسهم في التنمية الاقتصادية»، وفق ما أكده مدير السوق المالية، أحمد كرود، في تصريح إلى «بوابة الوسط».

كما ستجذب السوق الليبية السيولة المالية، وتوظفها خارج القطاع المصرفي، بما يحل مشكلة السيولة، حسب تعبير المصرفي معتز هويدي، الذي قال لـ«بوابة الوسط»: «الأموال التي ستدفق إلى السوق ستتحول إلى استثمار مجدٍ في الأسهم ذات عائد مالي، ومن ثم تعود هذه العوائد المالية إلى المصارف مرة أخرى».

تحريك عجلة الاستثمار الليبي

وتوقع هويدي أن «يسهم الاستثمار في تحريك عجلة الاستثمار، ويفتح المجال إلى الشركات الأجنبية للعمل في ليبيا، فضلا عن العمل بمعايير الشفافية والإفصاح التي يعمل بها السوق، والأمر نفسه ينطبق على القطاع المصرفي، خصوصا أن مصرف الجمهوريّة (أكبر مصارف ليبيا) سوف يزيد رأسماله عبر سوق المال».

وفي نهاية أول جلسة تداول منذ افتتاح سوق الأوراق المالية يوم الإثنين الماضي، أغلق مؤشر السوق عند مستوى نقطة 1.058 نقطة، مرتفعا بمقدار 7.4 نقطة عن بداية الافتتاح بـ0.75%.

وجاءت تداولات تلك الجلسة تزامنا مع إعلان رئيس حكومة «الوحدة الوطنيّة الموقتة» عبدالحميد الدبيبة بدء إعادة افتتاح التداول في بيع وشراء الأسهم للجهات المدرجة في السّوق بالعاصمة طرابلس بعد غياب سنوات، واصفا ما حدث بأنه «ولادة جديدة لقطاع السّوق الماليّة الّذي يحظى بمكانة عليا في الاقتصاد».وأوضحت السّوق، في تقرير حصّلت «بوّابة الوسط» على نسخة منه، أن عمليات التداول جرت على 22.05 سهم بقيمة 640.14 ألف دينار، نفدت من خلال 21 عملية، وكان إسهام القطاع المصارف من إجمالي التّداول 99.8%، وقطاع الخدمات الماليّة 0.18%، بينما لم يسجل قطاع التأمين أي إسهام.

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بدأ التداول بسعر مصرف المتوسط «خاص» بـ28.43 دينار للسهم، وأغلق على 29.5 دينار، وجرت على المصرف 19 عملية بـ644 ألف دينار، ثم جرى التداول عبر مصرف التّجارة والتّنمية بسعر افتتاح 25.75 دينار، وأغلق بالسّعر نفسه بقيمة تداول 2600 دينار، ثمّ شركة سوق المال الليبي بسعر افتتاح 10.15 دينار، وأغلق بالسّعر نفسه، وبعمليّة واحدة بقيمة 1144 دينارا.

لماذا سوق المال الليبية؟

وتعد سوق المال في معظم دول العالم مكانا لتجمع الشركات المساهمة لبيع وشراء أسهمها. وبغياب السّوق، تفقّد تلك الشّركات التّواصل مع المستثمرين، وليبيا إحدى الدّول الّتي أنشأت سوقا للمال، في محاولة لإنشاء اقتصاد مبني على أسس علمية صحيحة. وقال المواطن محمود التّير لـ«بوّابة الوسط» إنّه يبحث عن أسهم عبر مدّخرات ماليّة يمتلكها. وأضاف: «نأمل فتح التداول لشركات الاتّصالات والنّفطيّة، لإيجاد فرص جديدة». وأكد أنّها «خطوة مهمّة، لكنّها تأخّرت كثيرا».

كما أشارت المواطنة زهرة راشد إلى أنّ أوضاع السّوق غير معروفة. وقالت لـ«بوابة الوسط» إنّها تريد استثمار بعض الأموال، لكنّ القطاع المصرفيّ اشترى بعض الأسهم في المصارف الخاصّة. وشددت على ضرورة نشر القوائم الماليّة للمصارف والشّركات المدرجة في السّوق من مبدأ معايير السّوق والإفصاح والشّفافيّة.

ويأتي تفعيل سوق المال اللّيبيّة لتحفيز النّشاط الاقتصاديّ، بوصفها أداة لجذب المدّخرات الوطنيّة ورأس المال الأجنبيّ، وتوظيفه في تمويل المشروعات التّنمويّة.

تأسّست سوق المال اللّيبيّى مطلع العام 2006 تحت إشراف مصرف ليبيا المركزيّ، ثمّ نقلت تبعيّتها إلى وزارة الماليّة. وفي العام 2008، أصبحت سوق المال شركة ليبيّة مساهمة يمتلك نصفها صندوق الإنماء الاقتصاديّ والاجتماعيّ بقيمة 50 مليون دينار، والنصف الآخر طرح عبر الاكتتاب العام.

وخلال السّنوات الماضية، جرى طرح أسهم مجموعة من المصارف الإسلاميّة، وتوقّف النّشاط بخصوص أمور كثيرة، ومن بينها الجهات المقيّدة والشّركات المدرجة، بما في ذلك الموازنة المعتمدة، والاشتراطات والمعايير، وقفل السوق بسبب الأوضاع الأمنية العام 2011، وقفل مرة أخرى في 2013.