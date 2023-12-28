شاهد.. برنامج «فلوسنا» يناقش جدوى عودة سوق المال الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

يناقش برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv)، مساء اليوم الخميس، ملف جدوى عودة سوق المال الليبي، للتداول في بيع وشراء الأسهم للجهات المدرجة بعد توقف دام تسع سنوات.

هذه العودة جاءت محملة بالأسئلة حول جدوى سوق المال وكيفية الاستثمار فيه، وما يمكن أن يحمله من مؤشرات على الاقتصاد الوطني، خاصة لدى الشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب، وهل ثقافة التداول وسوق البورصة موجودة في ليبيا، وهل توجد شركات وساطة للإشراف على هذه الأعمال، وهل الاقتصاد الليبي يتقبل في بنيته وتركيبته الأسواق المالية ومفردات البورصة، وما هي القوانين المنظمة لهذه السوق في ليبيا.

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أسئلة كثيرة رافقت عملية إعادة افتتاح سوق المالي الليبي طرحها الإعلامي أحمد السنوسي على رئيس لجنة إدارة هيئة سوق المال الليبي محمود بن وفاء.

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