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افتتاح التداول في بيع وشراء الأسهم بسوق المال بعد توقف 9 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 ديسمبر 2023, 10:26 صباحا
افتتاح التداول في بيع وشراء الأسهم بسوق المال بعد توقف 9 سنوات
فعالية عودة تبادل الأسهم في سوق المال الليبي في طرابلس، 25 ديسمبر 2023. (صورة من بث مباشر)
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شهد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة اليوم الإثنين بدء إعادة افتتاح التداول في بيع وشراء الأسهم للجهات المدرجة في سوق المال الليبي بعد توقف دام تسع سنوات.

وحضر الدبيبة مراسم إعادة الافتتاح في مقر سوق المال الليبي، وقرع الجرس بقاعتي طرابلس وبنغازي، حسب فعالية بثتها صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك».


 

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