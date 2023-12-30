  • Alwasat News
Atwasat

سرت تستقبل شحنة تطعيمات جديدة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي السبت 30 ديسمبر 2023, 11:33 صباحا
سرت تستقبل شحنة تطعيمات جديدة
من الحملة الوطنية ضد الإنفلونزا الموسمية في سرت، 2 ديسمبر 2023. (بوابة الوسط)
alwasat radio

وصلت شحنة تطعيمات روتينية وإجبارية مخازن الحلقة الباردة لإدارة الخدمات الصحية ببلدية سرت، وفق مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية د. محمد إدريس.

ما هي التطعيمات التي وصلت سرت؟
وأوضح إدريس أن الشحنة قادمة من إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس، وتحتوي على طعم الخماسي، والسداسي، والمركب، والرئوي، والروتا، و«بي سي جي»، والكبدي.

كما تشمل شحنة التطعيمات لقاحات الثلاثي، والرباعي، والورم الحليمي، والسحايا، والحمي الصفراء من ضمن التطعيمات الإجبارية والروتينية الخاصة بالأطفال والكبار.

- بالصور.. حملة تطعيم موسعة ضد «الإنفلونزا الموسمية»
- «مكافحة الأمراض» يطلق حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية
- انطلاق الحملة الوطنية ضد الإنفلونزا الموسمية في سرت

ومن المقرر توزيع الطعوم على جميع المراكز الصحية المكلفة بإعطاء التطعيم حسب الاحتياج الأسبوعي والشهري داخل المدينة وضواحيها، وفق مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية.

ونوه د. إدريس إلى وصول تطعيمات تلاميذ الصفوف الأول والسابع والتاسع الابتدائى، في إطار استعداد إدارة الخدمات الصحية لإطلاق «أيام الصحة المدرسية للتطعيم» في جميع المؤسسات التعليمية عدا عطلة المدارس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«مئوية ليبيا» الحلقة (3): السنوسية.. حركة وصراع ونضال

«مئوية ليبيا» الحلقة (3): السنوسية.. حركة وصراع ونضال
«ملعب الوسط»: بالأرقام.. من تفوق في الكلاسيكو بين الأهلي بنغازي والأخضر؟

«ملعب الوسط»: بالأرقام.. من تفوق في الكلاسيكو بين الأهلي بنغازي والأخضر؟
«بودكاست ويڤ»: Podcast Wave: Kwifya X Baya

«بودكاست ويڤ»: Podcast Wave: Kwifya X Baya
«تحقيقات»: الميزانية اللغز!

«تحقيقات»: الميزانية اللغز!
الفنان يوجين فون بلاس وبدع رسم الفتيات والطوب الأحمر

الفنان يوجين فون بلاس وبدع رسم الفتيات والطوب الأحمر
كاريكاتير خيري - شخصيات 2023 في ليبيا

كاريكاتير خيري - شخصيات 2023 في ليبيا
«فرسان السلة» يهزمون الجزائر في البطولة العربية

«فرسان السلة» يهزمون الجزائر في البطولة العربية
جنوب أفريقيا تتهم «إسرائيل» أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب أعمال إبادة في غزة

جنوب أفريقيا تتهم «إسرائيل» أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب أعمال إبادة في غزة
«غوغل» توافق على تسوية دعوى قضائية تتعلق بخصوصية المستهلك بقيمة 5 مليارات دولار

«غوغل» توافق على تسوية دعوى قضائية تتعلق بخصوصية المستهلك بقيمة 5 مليارات دولار
شاهد.. المقاومة الفلسطينية تدمر دبابات للاحتلال شرق قطاع غزة

شاهد.. المقاومة الفلسطينية تدمر دبابات للاحتلال شرق قطاع غزة
شاهد.. المقاومة الفلسطينية تدمر دبابات للاحتلال شرق قطاع غزة

شاهد.. المقاومة الفلسطينية تدمر دبابات للاحتلال شرق قطاع غزة
فرانس24: أخبار سارة في 2023 رغم الأحداث المؤسفة

فرانس24: أخبار سارة في 2023 رغم الأحداث المؤسفة
نزاعات قانونية تترقب «ميكي ماوس» بعد انتهاء صلاحية حقوق المؤلف

نزاعات قانونية تترقب «ميكي ماوس» بعد انتهاء صلاحية حقوق المؤلف
شاهد في «صباح الوسط»: الطريقة الصحيحة لتناول البهارات

شاهد في «صباح الوسط»: الطريقة الصحيحة لتناول البهارات
الرئيس الكوبي: كل يوم يمر دون توقف همجية إسرائيل هو يوم عار للإنسانية

الرئيس الكوبي: كل يوم يمر دون توقف همجية إسرائيل هو يوم عار للإنسانية
الرئيس الكوبي: كل يوم يمر دون توقف همجية إسرائيل هو يوم عار للإنسانية

الرئيس الكوبي: كل يوم يمر دون توقف همجية إسرائيل هو يوم عار للإنسانية
أنشيلوتي يمدد عقده مع ريال مدريد حتى يونيو 2026

أنشيلوتي يمدد عقده مع ريال مدريد حتى يونيو 2026
كاريكاتير حليم - سنة جديدة!

كاريكاتير حليم - سنة جديدة!
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 30 ديسمبر 2023)
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 30 ديسمبر 2023)
ضبط مروج حبوب هلوسة بحوزته قنبلة يدوية (صور)
ضبط مروج حبوب هلوسة بحوزته قنبلة يدوية (صور)
تدريب أميركي لـ45 عضوا في ديوان المحاسبة
تدريب أميركي لـ45 عضوا في ديوان المحاسبة
سرت تستقبل شحنة تطعيمات جديدة
سرت تستقبل شحنة تطعيمات جديدة
4 آلاف دولار للفرد.. شبكات هجرة تتحول لمسار جديد من ليبيا إلى جزيرة غافدوس اليونانية
4 آلاف دولار للفرد.. شبكات هجرة تتحول لمسار جديد من ليبيا إلى ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة الأمطار
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة ......
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)...
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران...
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا...
البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل
البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل...
المزيد
ارتفاع الدولار واليورو مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية (السبت 30 ديسمبر 2023)
ارتفاع الدولار واليورو مقابل الدينار الليبي في السوق ......
إطلاق حزمة استثمارية في سوق المال الليبية مطلع العام الجديد
إطلاق حزمة استثمارية في سوق المال الليبية مطلع العام الجديد...
حصاد الفساد في ليبيا 2023: نهب عابر للحدود.. وما خفي «أعظم»
حصاد الفساد في ليبيا 2023: نهب عابر للحدود.. وما خفي «أعظم»...
4 آلاف دولار للفرد.. شبكات هجرة تتحول لمسار جديد من ليبيا إلى جزيرة غافدوس اليونانية
4 آلاف دولار للفرد.. شبكات هجرة تتحول لمسار جديد من ليبيا ......
سرت تستقبل شحنة تطعيمات جديدة
سرت تستقبل شحنة تطعيمات جديدة...
المزيد