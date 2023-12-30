سرت تستقبل شحنة تطعيمات جديدة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

وصلت شحنة تطعيمات روتينية وإجبارية مخازن الحلقة الباردة لإدارة الخدمات الصحية ببلدية سرت، وفق مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية د. محمد إدريس.

ما هي التطعيمات التي وصلت سرت؟

وأوضح إدريس أن الشحنة قادمة من إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس، وتحتوي على طعم الخماسي، والسداسي، والمركب، والرئوي، والروتا، و«بي سي جي»، والكبدي.

كما تشمل شحنة التطعيمات لقاحات الثلاثي، والرباعي، والورم الحليمي، والسحايا، والحمي الصفراء من ضمن التطعيمات الإجبارية والروتينية الخاصة بالأطفال والكبار.

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ومن المقرر توزيع الطعوم على جميع المراكز الصحية المكلفة بإعطاء التطعيم حسب الاحتياج الأسبوعي والشهري داخل المدينة وضواحيها، وفق مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية.

ونوه د. إدريس إلى وصول تطعيمات تلاميذ الصفوف الأول والسابع والتاسع الابتدائى، في إطار استعداد إدارة الخدمات الصحية لإطلاق «أيام الصحة المدرسية للتطعيم» في جميع المؤسسات التعليمية عدا عطلة المدارس.