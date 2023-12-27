بعد إحاطة باتيلي.. تحالف أحزاب ليبية يطالب بـ«مؤتمر تأسيسي»

القاهرة - بوابة الوسط

جدد تحالف «تنسيقية الأحزاب السياسية» الليبية الدعوة إلى «عقد مؤتمر تأسيسي ليبي لا يقصي أي طرف، لإنتاج حلول وطنية توافقية لمعالجة أسباب الأزمة الليبية»، وذلك في إيجاز صحفي تعليقا على إحاطة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن يوم 18 ديسمبر الجاري.



وحذر التحالف الذي يضم 9 أحزاب ليبية مما عدها «تداعيات خطيرة لتجاهل مساهمات الأحزاب السياسية الوطنية في إيجاد حل وطتي للمشكلة الليبية كما هو حاصل الأن». وتضم التنسيقية كلا من أحزاب المدني الديمقراطي، وتحالف القوى الوطنيةـ والسلام والازهار، والوطني الوسطي، وشباب الغد، وليبيا الأمة (ليبو)، والتكتل الوطني للبناء الديمقراطي، وتجمع الإرادة الوطنية، والحراك الوطني الليبي.



تنسيقية الأحزاب: الأجسام السياسية «فاقدة الشرعية»

وإذ وصفت «تنسيقية الأحزاب السياسية» الأجسام السياسية الحالية في ليبيا بأنها «منتهية الولاية القانونية» و«فاقدة الشرعية الدستورية»، فإنها قالت إنها لن تقبل «سياسة المماطلة التي تنتهجها أطراف سلطات الأمر اواقع الحاكمة في ليبيا»، مبدية «استعدادها للمساهمة في إنتاج الحل البديل للنشمكلة السياسية، مع بذل كل ما يلزم من تضحيات».

وفي نوفمبر الماضي، طرح باتيلي مبادرة تقود إلى انخراط الأطراف الخمسة الرئيسية في حوار، وهم: رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة محمد تكالة، وقائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، ورئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي، لتمثيل المناطق الثلاث الرئيسية في ليبيا، لكنه نبه في وقت مبكر إلى أن مساعيه تواجه «الكثير من المقاومة».

لكن المبعوث الأممي حرص في آخر إحاطة له أمام مجلس الأمن هذا العام على إلقاء الكرة في ملعب الأطراف، إذ انتقد ما أسماه بـ«عدم الالتزام القاطع من قبل القادة السياسيين بإنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد».

وفصل نتائج مشاوراته بالقول: إن «المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، أبدى دعمًا واضحًا وملموسًا يلتزم بحسن النية لإنجاح الحوار»، وكذلك قدم «تكالة ثلاثة أسماء ممثلين لحضور الاجتماع، رغم رفضه مسودة القوانين الانتخابية التي نشرها مجلس النواب»، وحسب المبعوث الأممي، قدم الدبيبة «أسماء ممثلي حكومة الوحدة الوطنية»، مبديًا «استعداده لمناقشة المسائل العالقة في القوانين الانتخابية، إلا أنه رفض رفضًا قاطعًا إجراء أي مناقشات بشأن تغيير الحكومة»، فيما قال باتيلي إن «حفتر قبِل المشاركة في الحوار، لكنه اشترط مشاركة حكومة الدبيبة ومشاركة الحكومة المعينة من مجلس النواب أو استبعاد الحكومتين».



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