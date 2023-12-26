  • Alwasat News
Atwasat

«البريقة» تؤكد توافر الوقود وتنفيذ طلبيات شركات التوزيع في كل المناطق

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 ديسمبر 2023, 07:19 مساء
«البريقة» تؤكد توافر الوقود وتنفيذ طلبيات شركات التوزيع في كل المناطق
رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، فؤاد بالرحيم. (حكومتنا)
alwasat radio

أكد رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، فؤاد بالرحيم، توافر الوقود بمستودعات الشركة واستمرارها في تنفيذ جميع طلبيات شركات التوزيع بجميع المناطق على مدار 24 ساعة.

وقال بالرحيم في تصريح إلى منصة «حكومتنا» اليوم الثلاثاء «نطمئن المواطنين بأن الوقود متوفر، وشركة البريقة مستمرة في تنفيذ كل الطلبيات المخصصة لجميع شركات التوزيع على مدار 24 ساعة في كل المناطق».

كما أكد بالرحيم أن «شركة البريقة مستمرة بوتيرة عملها الاعتيادية، في تزويد شركات التوزيع بالمنتجات النفطية من وقود البنزين والديزل»، مشيرًا إلى أن لدى مستودعات الشركة «سعات تخزينية مطمئنة من الوقود».

- اجتماع داخل «البريقة للنفط» لحل العراقيل أمام العمليات التشغيلية
- النائب العام يحسم النزاع بين «البريقة» و«الشرارة الذهبية»
- عون: «خصخصة» شركة البريقة لن يكون إجراء سليما

ونوه رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط في تصريحه بأن «عمليات الاستلام لواردات المصافي والنواقل النفطية تسير وفق العمل المجدول في كامل الساحل الليبي، بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط».

تأتي هذه التصريحات على خلفية ما أُثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بشأن نقص الوقود ورصد حالات ازدحام بمحطات التوزيع.
 

مـزيـد من تـقـاريـر بـوابـة الوسـط  ———————

■  جريدة «الوسط»: الشروط المسبقة تعصف بـ«طاولة باتيلي الخماسية»
■  البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل
■  خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
■  مجلة تابعة لـ«أفريكوم» تثير قضية صراع «الميليشيات» الليبية على السلطة
■  تقرير فرنسي: خطط أميركية لتقويض «فاغنر» في ليبيا ومالي والنيجر 
■  لماذا ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية؟.. خبراء يجيبون
■  تسجيلات مسربة تكشف واقعة تهريب كميات ضخمة من الذهب من مطار مصراتة
■  معهد ألماني يرصد.. كيف استحوذت المجموعات المسلحة على الدولة في ليبيا؟
■  جميلة رزق الله: لوحاتي عن درنة تحاكي عزاءً كبيرًا وسقفًا مفتوحًا من الوجع
■  الدهون بريئة من التسبب في انسداد الأوعية الدموية.. فمن المسؤول؟
■  «تحقيقات»: تجار الأزمات
 

تابع تقارير «بي بي سي» عبر بوابة الوسط  ————

■  تفجير لوكربي: هل هو أعظم رواية بوليسية؟
■  وثائق بريطانية: إسرائيل وبريطانيا وفرنسا خططوا لأبعد من السيطرة على قناة السويس في حربهم على مصر عام 56
■  ماذا نعرف عن غزة على مر العصور؟ ولماذا وصفت بـ"بنت الأجيال"؟
■  ما الذي تقوله أعداد القتلى في غزة عن الحرب؟
■  القرية التي يعاني جميع سكانها من الخرف
■  تحليل دم "يكشف شيخوخة" أعضاء الجسم البشري
■  ما الجمرة الخبيثة، وإلى أي مدى هي قاتلة؟
■  ما هي التمارين الرياضية الفعالة في خفض ضغط الدم؟

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«مئوية ليبيا» الحلقة (1): ليبيا العثمانية

«مئوية ليبيا» الحلقة (1): ليبيا العثمانية
الولايات المتحدة تحظر استيراد بعض ساعات «آبل»

الولايات المتحدة تحظر استيراد بعض ساعات «آبل»
الذاكرة الوطنية: محطات في تاريخ ليبيا

الذاكرة الوطنية: محطات في تاريخ ليبيا
«ملعب الوسط»: صدارة خضراء وقصص مثيرة واحتمالية عودة حمدو الهوني

«ملعب الوسط»: صدارة خضراء وقصص مثيرة واحتمالية عودة حمدو الهوني
«القسام» تفجر عين نفق مفخخة في قوة إسرائيلية وتدمر آليات للاحتلال في غزة (شاهد)

«القسام» تفجر عين نفق مفخخة في قوة إسرائيلية وتدمر آليات للاحتلال في غزة (شاهد)
طائرة النصر والجزيرة والاتحاد المصراتي في صدارة الدوري الليبي

طائرة النصر والجزيرة والاتحاد المصراتي في صدارة الدوري الليبي
كشف تفاصيل جديدة حول «حوض هيرودوت» الليبي

كشف تفاصيل جديدة حول «حوض هيرودوت» الليبي
حروب صامتة وصراع مصالح أبرز ملامح العلاقات بين واشنطن وبكين في 2023

حروب صامتة وصراع مصالح أبرز ملامح العلاقات بين واشنطن وبكين في 2023
الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 18 مجزرة بحق عائلات بالكامل خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 18 مجزرة بحق عائلات بالكامل خلال الـ24 ساعة ...
إمارة النفط تضع سيتي أخيرا على قمة القارة العجوز في 2023

إمارة النفط تضع سيتي أخيرا على قمة القارة العجوز في 2023
«فيروس» الانقلابات يزلزل القارة السمراء في 2023

«فيروس» الانقلابات يزلزل القارة السمراء في 2023
منظمة الصحة تنقل شهادات «مروّعة» عن قصف مخيم المغازي في غزة

منظمة الصحة تنقل شهادات «مروّعة» عن قصف مخيم المغازي في غزة
ضبط مطلوبة في واقعة سرقة 400 ألف دينار بطرابلس

ضبط مطلوبة في واقعة سرقة 400 ألف دينار بطرابلس
كاريكاتير خيري - هدايا بايدن في عيد الميلاد

كاريكاتير خيري - هدايا بايدن في عيد الميلاد
الطرابلسي يتفقد منفذ رأس اجدير ويترأس اجتماعا أمنيا بقاطع العسة الحدودي

الطرابلسي يتفقد منفذ رأس اجدير ويترأس اجتماعا أمنيا بقاطع العسة الحدودي
شاهد في «تغطية خاصة»:‎ باتيلي.. جهود لم تُثمر شيئًا..!

شاهد في «تغطية خاصة»:‎ باتيلي.. جهود لم تُثمر شيئًا..!
زلازل وفيضانات وحرائق وضحايا ومفقودون بالآلاف.. 2023 عام الكوارث الطبيعية

زلازل وفيضانات وحرائق وضحايا ومفقودون بالآلاف.. 2023 عام الكوارث الطبيعية
الطائرة الليبية تحلق في 2023 بذهبية العرب وبرونزية أفريقيا وتأهل لكأس العالم

الطائرة الليبية تحلق في 2023 بذهبية العرب وبرونزية أفريقيا وتأهل لكأس العالم
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مقترح ليبي لإنشاء معبر تجاري مع مصر لتسهيل تدفق البضائع
مقترح ليبي لإنشاء معبر تجاري مع مصر لتسهيل تدفق البضائع
النائب العام يعلن إطلاق الأستاذ الجامعي بشير عريبي
النائب العام يعلن إطلاق الأستاذ الجامعي بشير عريبي
الاتفاق على إدراج ليبيا بمنصة «قوى» الخاصة بتسجيل العمالة الوافدة في السعودية
الاتفاق على إدراج ليبيا بمنصة «قوى» الخاصة بتسجيل العمالة الوافدة...
الحداد يطلع المنفي على الوضع الأمني بالنقاط الحدودية مع تونس والجزائر
الحداد يطلع المنفي على الوضع الأمني بالنقاط الحدودية مع تونس ...
تفجير كمية من مخلفات الحرب بمنطقة العقربية
تفجير كمية من مخلفات الحرب بمنطقة العقربية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة الأمطار
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة ......
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس...
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)...
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران...
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا...
المزيد
بوجواري والقنصل السوداني يناقشان تنظيم عمل الجالية السودانية في بنغازي
بوجواري والقنصل السوداني يناقشان تنظيم عمل الجالية السودانية......
مقتل البرغثي وتطبيع المنقوش وإقالة باشاغا ومبادرة باتيلي والاختفاء القسري.. محطات ليبية لافتة في 2023
مقتل البرغثي وتطبيع المنقوش وإقالة باشاغا ومبادرة باتيلي ......
«البريقة» تؤكد توافر الوقود وتنفيذ طلبيات شركات التوزيع في كل المناطق
«البريقة» تؤكد توافر الوقود وتنفيذ طلبيات شركات التوزيع في ......
تفجير كمية من مخلفات الحرب بمنطقة العقربية
تفجير كمية من مخلفات الحرب بمنطقة العقربية...
الحداد يطلع المنفي على الوضع الأمني بالنقاط الحدودية مع تونس والجزائر
الحداد يطلع المنفي على الوضع الأمني بالنقاط الحدودية مع تونس......
المزيد