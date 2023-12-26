«البريقة» تؤكد توافر الوقود وتنفيذ طلبيات شركات التوزيع في كل المناطق

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، فؤاد بالرحيم، توافر الوقود بمستودعات الشركة واستمرارها في تنفيذ جميع طلبيات شركات التوزيع بجميع المناطق على مدار 24 ساعة.

وقال بالرحيم في تصريح إلى منصة «حكومتنا» اليوم الثلاثاء «نطمئن المواطنين بأن الوقود متوفر، وشركة البريقة مستمرة في تنفيذ كل الطلبيات المخصصة لجميع شركات التوزيع على مدار 24 ساعة في كل المناطق».

كما أكد بالرحيم أن «شركة البريقة مستمرة بوتيرة عملها الاعتيادية، في تزويد شركات التوزيع بالمنتجات النفطية من وقود البنزين والديزل»، مشيرًا إلى أن لدى مستودعات الشركة «سعات تخزينية مطمئنة من الوقود».

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ونوه رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط في تصريحه بأن «عمليات الاستلام لواردات المصافي والنواقل النفطية تسير وفق العمل المجدول في كامل الساحل الليبي، بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط».

تأتي هذه التصريحات على خلفية ما أُثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بشأن نقص الوقود ورصد حالات ازدحام بمحطات التوزيع.



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