اجتماع داخل «البريقة للنفط» لحل العراقيل أمام العمليات التشغيلية

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت شركة «البريقة لتسويق النفط» اجتماعا داخليا اليوم السبت لحل المشاكل والصعوبات التي تواجه العمليات التشغيلية، وذلك بحضور مدير المناطق الوسطى والشرقية.

أدار الاجتماع رئيس مجلس الإدارة فؤاد بالرحيم، وذلك بمقر الشركة بمنطقة تشغيل طبرق، وبمشاركة مديري الإدارات والمناطق والمنسقيات والأقسام والمكاتب بجميع مواقع وإدارات المناطق الوسطى والشرقية.

نقاش حول المسائل المالية والإدارية في الاجتماع

وناقش الاجتماع المجالات التشغيلية والإدارية والمالية من خلال مداخلات المسؤولين بالحاضرين، فيما جرى استعراض الأنشطة والصعوبات التي تواجه العمليات التشغيلية.

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وأكد بالرحيم تقديم الدعم اللازم لجميع الإدارات بهدف الوصول إلى نظام إداري وتشغيلي يعمل بجودة عالية مع فرص عملية لتحسين الأداء.