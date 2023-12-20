محادثات «ليبية - فلسطينية» للتعاون في مجالات الإسكان

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الإسكان والتعمير بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» أبوبكر الغاوي، اليوم الأربعاء، مع وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي عبداللطيف محمد التعاون في مجالات الإسكان.

وتطرق الاجتماع إلى «فتح باب العمل والشراكة بين الجانبين الليبي والفلسطيني»، ويأتي على هامش الدورة الأربعين لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب المنعقد في طرابلس، وفق بيان صادر عن وزارة الإسكان.

الغاوي خلال اجتماع وزراء الإسكان العرب: نعمل على مشاريع تعزز التنمية المستدامة

في اجتماع وزراء الإسكان العرب بطرابلس.. الدبيبة: لا يجب خضوع إعمار درنة لمقاسات سياسية

وحضر الاجتماع مساعد وزير الأشغال العامة للإسكان الفلسطيني، ووكيل وزارة الإسكان لشؤون المناطق المتضررة عبدالمولى أعظومة.

وأعلن الغاوي في كلمته خلال افتتاح الدورة الحالية لمجلس وزراء الإسكان العرب، أمس الثلاثاء، العمل حاليًا على مشاريع تعزز التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وتلبية احتياجات المواطنين لتشمل البنية التحتية الحضارية وتحسين الخدمات العامة وتطوير المناطق الاقتصادية.



مـزيـد من تـقـاريـر بـوابـة الوسـط ———————

■ «شروط القادة الليبيين.. ورسالتان» من المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن

■ تحقيق استقصائي يرصد تصاعد نفوذ «المركزي» وكيف غذى الانقسام السياسي الفساد في ليبيا؟

■ تحقيق استقصائي: «الكلبتوقراطية» تنتعش في ليبيا بالفساد والجريمة المنظمة

■ محللون: ضوء أخضر لمبادرة باتيلي من مجلس الأمن.. و«الخماسية» قد تستغرق شهورا

■ الدبيبة يوجه ببدء تنفيذ منظومة الجوازات والبطاقات الإلكترونية

■ مصدر أمني يؤكد لـ«بوابة الوسط»: عماد بن رجب المحكوم في قضية «الوقود المغشوش» غادر ليبيا

■ بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا

■ «ناسا» توضح أسباب «اختفاء» حلقات كوكب زحل العملاقة كل 15 عاما

■ التدمير الذاتي للرسائل الصوتية.. آخر تحديثات «واتساب»

■ عجينة العشر دقائق

■ تعرف على فوائد عصير الرمان



تابع تقارير «بي بي سي» عبر بوابة الوسط ————

■ تفجير لوكربي: هل هو أعظم رواية بوليسية؟

■ ماذا نعرف عن الملثم أبو عبيدة الواجهة الإعلامية لحماس؟

■ كيف أعدّت حماس قوة لضرب إسرائيل في السابع من أكتوبر؟

■ كيف أصبح البطيخ رمزاً للتضامن مع الفلسطينيين؟

■ كيف تعتقل إسرائيل مئات الفلسطينيين دون اتهامات؟

■ فلسطينيون يروون قصة احتجازهم لحوالي شهر لدى القوات الإسرائيلية

■ ما الجمرة الخبيثة، وإلى أي مدى هي قاتلة؟

اجتماع الغاوي مع وزير الحكم المحلي الفلسطيني، 20 ديسمبر 2023. (وزارة الإسكان والتعمير)