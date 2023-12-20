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محادثات «ليبية - فلسطينية» للتعاون في مجالات الإسكان

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 ديسمبر 2023, 03:12 مساء
محادثات «ليبية - فلسطينية» للتعاون في مجالات الإسكان
اجتماع الغاوي مع وزير الحكم المحلي الفلسطيني، 20 ديسمبر 2023. (وزارة الإسكان والتعمير)
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بحث وزير الإسكان والتعمير بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» أبوبكر الغاوي، اليوم الأربعاء، مع وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي عبداللطيف محمد التعاون في مجالات الإسكان.

وتطرق الاجتماع إلى «فتح باب العمل والشراكة بين الجانبين الليبي والفلسطيني»، ويأتي على هامش الدورة الأربعين لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب المنعقد في طرابلس، وفق بيان صادر عن وزارة الإسكان.

الغاوي خلال اجتماع وزراء الإسكان العرب: نعمل على مشاريع تعزز التنمية المستدامة
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وحضر الاجتماع مساعد وزير الأشغال العامة للإسكان الفلسطيني، ووكيل وزارة الإسكان لشؤون المناطق المتضررة عبدالمولى أعظومة.

وأعلن الغاوي في كلمته خلال افتتاح الدورة الحالية لمجلس وزراء الإسكان العرب، أمس الثلاثاء، العمل حاليًا على مشاريع تعزز التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وتلبية احتياجات المواطنين لتشمل البنية التحتية الحضارية وتحسين الخدمات العامة وتطوير المناطق الاقتصادية.
 

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اجتماع الغاوي مع وزير الحكم المحلي الفلسطيني، 20 ديسمبر 2023. (وزارة الإسكان والتعمير)
اجتماع الغاوي مع وزير الحكم المحلي الفلسطيني، 20 ديسمبر 2023. (وزارة الإسكان والتعمير)
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