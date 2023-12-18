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«الصحة» تبحث جلب أطباء أتراك لإجراء جراحات دقيقة ومتخصصة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 ديسمبر 2023, 02:59 مساء
«الصحة» تبحث جلب أطباء أتراك لإجراء جراحات دقيقة ومتخصصة
وكيل وزارة الصحة خلال زيارته مستشفى باشاك شهير الحكومي في تركيا، 18 ديسمبر 2023. (الصحة)
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بحث وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي إبرام اتفاقية توأمة بين المراكز الطبية في ليبيا ومستشفى باشاك شهير الحكومي في تركيا من أجل جلب أطباء لإجراءا جراحات دقيقة ومتخصصة داخل المراكز.

جاء ذلك خلال زيارة الدرسي المستشفى في تركيا، حيث ناقش مع المسؤولين به إمكان إبرامة اتفاقية أخرى للتدريب وتبادل الخبرات والمعارف ونقل التكنولوجيا مع برمجة زيارات متبادلة لأطباء البلدين، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك» اليوم الإثنين.

اتفاقيات التوأمة تشمل ثلاثة مرافق صحية في ليبيا
وقال الدرسي إن اتفاقيات التوأمة المقترحة ستشكل مركزي سبها وبنغازي الطبيين وأيضا مستشفى طرابلس الجامعي وذلك في المرحلة الأولى.

يشار إلى أن مستشفى باشاك شهير تشام ساكورا، أحد المستشفيات الذكية بالكامل، شيد على مساحة إنشائية قدرها مليون متر مربع، ويضم ثمانية أبنية، تمثل كل واحدة منها مشفى تخصصيا كاملا.

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