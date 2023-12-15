تنظيف مدخل مياه البحر لـ3 وحدات بمحطة الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، تواصل أعمال صيانة وتنظيف مدخل مياه البحر للوحدات الأولى والثانية والثالثة بمحطة كهرباء الزاوية للدورة المزدوجة.

وتنفذ الأعمال شركة «الجيك» الطاقة بمشاركة فنيي ومهندسي المحطة التي ستكون «قريبًا» على الشبكة الكهربائية، وفق بيان مقتضب صادر عن الشركة.

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بدء صيانة الوحدة الغازية السادسة في محطة كهرباء الزاوية

وفي أغسطس الماضي، وصلت معدات قطع الغيار خاصة بمحطة الزاوية وردتها شركة «GE» الأميركية عبر ميناء طرابلس البحري.

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