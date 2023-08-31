«الكهرباء»: وصول قطع غيار ألمانية وأميركية لمحطتي «الزهراء» و«الزاوية»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، وصول معدات وقطع غيار خاصة بصيانة وتطوير محطتي «الزاوية المزدوجة» و«الزهراء» في العاصمة طرابلس، موضحة أن ذلك يأتي في إطار مواصلة العمل على تحسين أداء النقل الكهربائي في عموم البلاد، لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وضمان استقرارها.

وأوضحت الشركة في بيان أن قطع الغيار الخاصة بمحطة «الزاوية المزدوجة» جرى توريدها من شركة «GE» الأميركية عبر ميناء طرابلس البحري، فيما وصلت بالتزامن قطع غيار من شركة «سيمنس» الألمانية عبر مطار معيتيقة الدولي إلى «محطة الزهراء».

ويأتي وصول المعدات إلى المحطتين ضمن عقود صيانة طويلة الأجل مع عدد من الشركات الأجنبية لضمان سير عمل محطات الإنتاج بالكفاءة المطلوبة دعمًا للشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها، وفق البيان.

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أزمة كهرباء في ليبيا

وعلى مدار الأعوام الـ12 الأخيرة عانت ليبيا، صاحبة أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا، من عجز كبير في الكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف دفع شركة الكهرباء لانتهاج سياسة طرح الأحمال، بقصد المحافظة على استقرار الشبكة، فيما كانت للأزمة انعكاسات أخرى على جوانب الحياة اليومية، حسب ما كشف استطلاع لمنظمتي «العمل ضد الجوع» الفرنسية غير الحكومية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» العام الماضي، إذ أفادت المنظمتان بأن ما يقرب من نصف السكان الليبيين (40%) يعتقدون أن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي هو الدافع الرئيسي لعدم حصولهم على المياه.

وصول معدات وقطع غيار خاصة بصيانة وتطوير محطتي «الزاوية المزدوجة» و«الزهراء» 31 أغسطس 2023 (الشركة العامة للكهرباء)