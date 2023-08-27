«الكهرباء»: صيانة أبراج الاستقبال في درنة والبيضاء وشحات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء إجراء أعمال غسل خروجات وأبراج الاستقبال لدوائر «البيضاء ودرنة وشحات»، جهد 220 ك ف، اليوم الأحد.

وقالت الشركة إن أعمال الصيانة للمحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية في مناطق عدة، وتجنبا للفصولات التي قد تحدث، بحسب منشورها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وأوضح منشور الشركة أن أعمال غسل أبراج الاستقبال جرت بالتعاون مع هيئة السلامة وقسم السلامة في المحطة البخارية بدرنة.

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تركيب عوازل بخط «الرويس - أبوعرقوب»

الخميس، تواصل العمل في مشروع نقل الطاقة «الرويس - أبوعرقوب» بالمنطقة الغربية، وتركيب عوازل لأبراج نقل الطاقة بالمشروع، لتحسين أداء النقل الكهربائي، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية في المنطقة، وضمان استقرارها.

أعمال صيانة وغسيل أبراج الاستقبال في درنة والبيضاء وشحات، 27 أغسطس 2023 (الشركة العامة للكهرباء على فيسبوك)

أعمال صيانة وغسيل أبراج الاستقبال في درنة والبيضاء وشحات، 27 أغسطس 2023 (الشركة العامة للكهرباء على فيسبوك)