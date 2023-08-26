«الكهرباء» تعلن آخر تطورات العمل في محطة «بشير السعداوي» بالخمس (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء استمرار العمل على تشغيل باقي الخطوط المغذية لمشروع محطة تحويل «بشير السعداوي» بمدينة الخمس، جهد 11/30 ك ف، نوع «سيمنس».

تخفيف الضغط على محطات الأخشاب والمستشفى بالخمس

حسب منشور الشركة في صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد جرى إنشاء وتشغيل تلك الخطوط حديثا على 7 خلايا (30 ك ف)، و9 خلايا (11 ك ف)، لتخفيف الضغط عن محطات الأخشاب والمستشفى، وتلبية لاحتياجات المنطقة من الطاقة الكهربائية.

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ونوهت الشركة إلى جهود إدارة مشروعات توزيع المرقب، وإدارة شبكات الجهد المتوسط المرقب.