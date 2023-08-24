الكهرباء: تركيب عوازل بخط «الرويس أبو - عرقوب» لتحسين النقل الكهربائي في المنطقة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم، مواصلة العمل على مشروع نقل الطاقة «الرويس - أبوعرقوب» بالمنطقة الغربية، وتركيب عوازل لأبراج نقل الطاقة بالمشروع تستهدف تحسين أداء النقل الكهربائي، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية في المنطقة، وضمان استقرارها.

وقالت الشركة العامة للكهرباء، عبر صفحتها على «فيسبوك» إنها تعمل على استكمال خطوط نقل الطاقة بمشروع «الرويس - أبوعرقوب جهد 400 كيلو فولت».

وأوضح البيان أنه «يجرى تركيب عوازل لأبراج نقل الطاقة من البرج 315 إلى البرج 323، وذلك عقب الانتهاء من تركيب وتجميع برج التعليق رقم 323»، موضحة أن تلك الأعمال تنفذها شركة الطاقة المستديمة بمتابعة وإشراف الإدارة العامة لمشروعات النقل بالشركة.

وبدأت الشركة العامة للكهرباء في 6 أغسطس، تجميع وتركيب برج التعليق رقم 323 على مسار مشروع خط نقل الطاقة «الرويس - أبوعرقوب» جهد «400 ك ف».

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تركيب ثلاثة أبراج لخط «الرويس - أبوعرقوب»

في مايو الماضي، أعلنت الشركة العامة للكهرباء استمرار العمل بالخط نفسه، لافتة إلى تركيب ثلاثة أبراج فيه بواسطة شركة «مصراتة الغد» بمتابعة وإشراف الإدارة العامة لمشروعات النقل، بينما يجرى العمل حاليًا على تركيب باقي الأبراج، والتجهيز لسحب الأسلاك.

أزمة كهرباء في ليبيا

وعلى مدار 12 سنة الأخيرة حوّل العجز الكبير في الكهرباء في ليبيا، صاحبة أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا، الصيف إلى جحيم، ومع انتهاج الشركة العامة للكهرباء سياسة «طرح الأحمال»، يجرى فصل التيار بين مناطق البلاد، بقصد المحافظة على استقرار الشبكة، فيما كانت للأزمة انعكاسات أخرى على جوانب الحياة اليومية، مثلما كشف استطلاع لمنظمتي «العمل ضد الجوع» الفرنسية غير الحكومية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» العام الماضي أن ما يقرب من نصف السكان الليبيين (40%) يعتقدون أن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي هو الدافع الرئيسي لعدم الحصول على المياه.

تركيب عوازل كهربائية في خط الرويس أبو عرقوب لتحسين أداء الشبكة الكهربائية(الشركة العامة للكهرباء)

تركيب عوازل كهربائية في خط الرويس أبو عرقوب لتحسين أداء الشبكة الكهربائية(الشركة العامة للكهرباء)