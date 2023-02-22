الدبيبة يعتمد جدول مرتبات العاملين بشركة الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط

اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، جدول مرتبات العاملين بالشركة العامة للكهرباء وفق فئات العمل، بعد تحسن إيرادات الجباية وتعديل التعريفة.

حكومة الوحدة: مرتبات العاملين بشركة الكهرباء ليست من باب المرتبات

وأفاد بيان نشره المكتب الإعلامي للحكومة على «فيسبوك» بأنّ الدبيبة، وهو رئيس الجمعية العمومية للشركة، أصدر قرارًا باعتماد جدول المرتبات، وذلك تقديرًا لجهود العاملين بالشركة العامة للكهرباء، واعتبارًا بأنّ مرتبات العاملين بها ليست من باب المرتبات.

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وفي 8 فبراير الجاري، أصدر الدبيبة قرارًا يحدد أسعار بيع الكهرباء بناء على تسع شرائح، بالإضافة إلى إعفاء سداد ديون قيمة تعريفة الاستهلاك لعدد من المشتركين وتحديد قيمة تعريفة الاستهلاك لكبار المستهلكين.

جدول مرتبات موظفي الشركة العامة للكهرباء (صفحة الشركة على فيسبوك)