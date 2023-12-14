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الشبعاني: عقيلة يبحث عن وساطة تركية في ملف القوانين الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 ديسمبر 2023, 08:51 مساء
الشبعاني: عقيلة يبحث عن وساطة تركية في ملف القوانين الانتخابية
أستاذ القانون العام مجدي الشبعاني تحدث في مداخلة مع برنامج «تغطية خاصة» على قناة «الوسط» (Wtv).، الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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قال أستاذ القانون العام مجدي الشبعاني إن زيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى «تركيا تحمل مشروعًا سياسيًا»، وتبحث عن «وساطة تركية» في ملف القوانين الانتخابية.

وأضاف الشبعاني في مداخلة مع برنامج «تغطية خاصة» على قناة «الوسط» (Wtv) أمس الأربعاء أن زيارة عقيلة لأنقرة «تحمل دلالات كثيرة» باعتباره «لا يذهب في زيارات خارجية إلا إذا كان يحمل مشروعًا أو يريد أن يُكمل مشروعًا سياسيًا معينًا» خاصة أنه «يعلم تأثير تركيا في الملف الليبي».

وأوضح أن رئيس مجلس النواب يحمل مشروعًا سياسيًا يتمثل في التعديل الدستوري الثالث عشر، والذي بدوره «يحمل هدفًا واحدًا وهو تغيير حكومة الدبيبة» بينما «مسألة الذهاب للانتخابات تبدو معقدة».

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وأشار الشبعاني إلى تغير مسار المفاوضات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ظل قبول محمد تكالة النقاش حول تغيير الحكومة، لكن بعد التوافق على القوانين الانتخابية، وفق مخرجات بوزنيقة.

وتابع أستاذ القانون العام أن «هناك احتمالين وراء زيارة عقيلة، إما أن يكون لطلب وساطة تركية، أو أن يكون ثمة خلافات في المنطقة الشرقية»، خاصة مع عقد مجلس النواب جلسة طارئة في ظل غياب عقيلة الذي عادةً ما يدعو لمثل هذه الاجتماعات، وهي الجلسة التي أصدر خلالها المجلس قرارًا برفض المشاركة في الحوار السياسي الذي دعا له المبعوث الأممي عبدالله باتيلي.

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