شاهد في «تغطية خاصة»:‎ من القبة إلى أنقرة.. تعهدات عقيلة وحسابات إردوغان

القاهرة - بوابة الوسط

تناقش قناة «الوسط» (Wtv) في تغطيتها الخاصة، مساء اليوم الأربعاء، دلالات زيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تركيا في وقت يتمسك فيه بتشكيل حكومة جديدة مهمتها الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، وهو الطرح الذي يرفضه رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، الذي يرتبط بعلاقات جيدة مع الجانب التركي.

ووصل عقيلة أنقرة، مساء أمس الثلاثاء، رفقة كل من أعضاء مجلس النواب: عبدالنبي صالح الغيثي وأسامة الشعافي وبالخير الشعاب، وكان في استقبالهم سفير ليبيا لدى تركيا مصطفى القليب، وعدد من المسؤولين الأتراك.

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والتقى عقيلة في أنقرة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس مجلس الأمة الكبير (البرلمان)، نعمان كورتولموش، وتطرقت المناقشات بينهم إلى الوضع السياسي في ليبيا بالتزامن مع جلسة لمجلس النواب عقدت اليوم برئاسة النائب الأول فوزي النويري، وانتهت بإصدار قرار يرفض المشاركة في أي حوار يشمل حكومة الدبيبة.

وخلال الأشهر الأخيرة، انفتح مجلس النواب على علاقات مع الأتراك، مع تبادل الزيارات بين بنغازي وأنقرة، وتعهدات بتطوير العلاقات التي تتخللها مصالح اقتصادية تركية، فما دلالة أحدث زيارة قادت عقيلة إلى أنقرة؟ وهل يمكن أن تغيّر المشهد في غير مصلحة الدبيبة؟ وما علاقتها بمبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بشأن القوانين الانتخابية؟، وهي الأسئلة التي طرحها البرنامج على كل من: عضو مجلس النواب عبدالنبي عبدالمولي، والمحلل السياسي خالد الترجمان، والناشط السياسي فرج دردور، وأستاذ القانون العام مجدي الشبعاني.

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