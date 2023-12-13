عقيلة يلتقي وزير الخارجية التركي في أنقرة

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بمقر الوزارة في العاصمة أنقرة، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية التركية عبر حسابها على منصة «إكس».

ونشرت وزارة الخارجية التركية صورا للقاء عقيلة وفيدان دون بيان بشأن اللقاء.

ووصل عقيلة أنقرة، مساء أمس الثلاثاء، رفقة كل من أعضاء مجلس النواب: عبدالنبي صالح الغيثي وأسامة الشعافي وبالخير الشعاب، وكان في استقبالهم سفير ليبيا لدى تركيا مصطفى القليب، وعدد من المسؤولين الأتراك.

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والتقى عقيلة اليوم كلا من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس مجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان) نعمان قورتولموش، في اجتماعين منفصلين جرى خلالهما بحث عدد من الملفات السياسية والعلاقات الثنائية.

وقال المركز الإعلامي إن عقيلة أكد، خلال اجتماعيه مع إردوغان وقورتولموش، «موقف مجلس النواب بشأن تشكيل حكومة جديدة مهمتها الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة».

في المقابل، جاء في بيان البرلمان التركي أن قورتولموش أكد لعقيلة أن «الأولوية الأولى لتركيا في ليبيا هي ضمان الاستقرار السياسي والازدهار».

لقاء عقيلة وفيدان في أنقرة، الأربعاء 13 ديسمبر 2023. (الخارجية التركية)