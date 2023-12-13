«النواب»: عقيلة يصل تركيا.. ويلتقي إردوغان خلال ساعات

وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح على رأس وفد برلماني العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية تستغرق يومًا واحدًا.
وقال المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، إن عقيلة التقى فور وصوله رئيس مجلس النواب التركي نعمان كورتولموش وبحثا عددًا من الملفات السياسية والعلاقات الثنائية.
وأشار البيان إلى أن عقيلة من المقرر أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال الساعات المقبلة لـ«تأكيد موقف مجلس النواب بشأن تشكيل حكومة جديدة مهمتها الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة».
ويتكون الوفد المرافق لعقيلة من النواب الصالحين عبدالنبي وأسامة الشعافي وبالخير الشعاب، وكان في استقبالهم سفير ليبيا لدى تركيا مصطفى القليب وعدد من المسؤولين الأتراك.
عقيلة: من المحتمل أن ألتقي الرئيس التركي قبل نهاية 2023
إردوغان يلتقي عقيلة صالح واللافي
عقيلة: من المحتمل أن ألتقي الرئيس التركي قبل نهاية 2023
وقال عقيلة صالح في تصريح إلى وكالة «سبوتنيك» الروسية في نوفمبر الماضي، إنه من المحتمل أن يزور تركيا خلال أسبوعين وقبل نهاية العام 2023 تلبية لدعوة البرلمان هناك، مضيفا أنه سيلتقي خلالها الرئيس رجب طيب إردوغان.
وتحدث عن تحسن العلاقات مع أنقرة، وكذلك تحسن العلاقات المصرية التركية، لافتا إلى زيارته الأخيرة على رأس وفد من مجلس النواب، واجتماعه مع إردوغان.
وأكد عقيلة رفضه بشكل قاطع إقامة قواعد عسكرية في ليبيا، لافتًا إلى أن الاستعانة بالخبراء لتدريب الجيش الليبي أمر ممكن لكل الدول ولا علاقة له بالسياسة.
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