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عقيلة: من المحتمل أن ألتقي الرئيس التركي قبل نهاية 2023

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 نوفمبر 2023, 04:02 مساء
عقيلة: من المحتمل أن ألتقي الرئيس التركي قبل نهاية 2023
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إنه من المحتمل أن يزور تركيا خلال أسبوعين وقبل نهاية العام 2023 تلبية لدعوة البرلمان هناك، مضيفا أنه سيلتقي خلالها الرئيس رجب طيب إردوغان.

وتحدث عقيلة في تصريح إلى وكالة «سبوتنيك» الروسية عن تحسن العلاقات مع أنقرة، وكذلك تحسن العلاقات المصرية التركية، لافتا إلى زيارته الأخيرة على رأس وفد من مجلس النواب، واجتماعه مع إردوغان.

رفض القواعد العسكرية
وأكد عقيلة رفضه بشكل قاطع إقامة قواعد عسكرية في ليبيا، لافتًا إلى أن الاستعانة بالخبراء لتدريب الجيش الليبي أمر ممكن لكل الدول ولا علاقة له بالسياسة.

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وأوضح: «بالنسبة للقواعد العسكرية الأجنبية، نرفض كل القواعد العسكرية في بلادنا ونحن نستطيع أن نحمي بلادنا، أما فيما يخص التدريب فهذا شأن فني يخص القوات المسلحة، لكن من الناحية السياسية نحن لا نقبل وجود قواعد عسكرية، والاستعانة بالخبراء والعلماء هذا أمر ممكن لكل الدول ولا علاقة له بالسياسة».

العلاقات مع روسيا
وأكد رئيس مجلس النواب أن العلاقات مع روسيا على أعلى مستوى، لافتًا إلى أن موسكو تحترم إرادة الليبيين وتعترف بالجهات الشرعية المنتخبة في البلاد.

وتابع عقيلة: «روسيا داعمة للشرعية في ليبيا منذ البداية، وبالتالي العلاقات على أعلى مستوى كأي علاقات مع الدول الصديقة التي تتعاون وتحترم إرادة الليبيين».

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