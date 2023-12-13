قورتولموش يوضح لعقيلة الأولوية الأولى لتركيا في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أوضح رئيس مجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان)، نعمان قورتولموش، لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح الأولوية الأولى لتركيا في ليبيا خلال المرحلة الراهنة، وذلك في اجتماعهما بأنقرة اليوم الأربعاء.

وقال البرلمان التركي في بيان بشأن اجتماع قورتولموش وعقيلة اطلعت عليه «بوابة الوسط» إن الطرفين ناقشا «آخر التطورات الإقليمية وكذلك العلاقات البرلمانية، بالإضافة إلى «تقييم الوضع الأخير للهجمات الإسرائيلية على غزة».

الأولوية الأولى لتركيا في ليبيا

وأضاف البيان أن «رئيس مجلس الأمة التركي الكبير قورتولموش أكد لعقيلة خلال الاجتماع أن «الأولوية الأولى لتركيا في ليبيا هي ضمان الاستقرار السياسي والازدهار».

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في المقابل، أفاد الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن عقيلة «أكد لرئيس مجلس الأمة التركي، على موقف مجلس النواب بشأن تشكيل حكومة جديدة مهمتها الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة».

لقاء عقيلة مع إردوغان

ووصل عقيلة أنقرة مساء أمس الثلاثاء رفقة كل من أعضاء مجلس النواب عبدالنبي صالح الغيثي وأسامة الشعافي وبالخير الشعاب، وكان في استقبالهم سفير ليبيا لدى تركيا مصطفى القليب وعدد من المسؤولين الأتراك.

وأشار المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب إلى أن عقيلة التقى فور وصوله أنقرة مع رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش وبحثا عددًا من الملفات السياسية والعلاقات الثنائية.