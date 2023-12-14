استئناف الرحلات الجوية بمطار مصراتة بعد تعليقها ساعتين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مطار مصراتة الدولي استئناف رحلاته الجوية كافة من وإلى المطار بشكل اعتيادي، وذلك بعد تعليقها لمدة ساعتين اليوم الخميس، وفق ما نشره عبر صفحته على «فيسبوك».

وفي وقت سابق اليوم نوه مطار مصراتة إلى تعليق رحلاته الجوية اعتبارا من اليوم الخميس 14 ديسمبر حتى إشعار آخر، دون أن يوضح أسباب ذلك.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لخطاب موجه من مصلحة المطارات إلى إدارة مطار مصراتة طلب فيها تعليق الرحلات الجوية إلى حين إتمام الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين الرحلات الجوية.

- إحباط تهريب 175 ألف يورو عبر مطار مصراتة

كما أفاد آخرون بأن التعليق الموقت للرحلات الجوية بمطار مصراتة سببه خلافات بين جهات أمنية عاملة بالمطار.

ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من هذه المعلومات.