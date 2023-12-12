تركيب محول كهرباء جديد في الجفارة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، تركيب محول جديد بدلا من آخر معطوب في الجفارة.

وتمكنت فرق الصيانة والتشغيل بدائرة توزيع النجيلة التابعة لإدارة توزيع الجفارة من تركيب المحول الجديد بحجم «300 KVA» ( محول الصويعي ) بدل المعطوب على خط جنزور من محطة الصرماني، وفق بيان مقتضب صادر عن الشركة.

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وفي وقت سابق، أجرت فرق الصيانة بدائرة توزيع الرحيبات أعمال صيانة طارئة على مكونات شبكة التوزيع شملت صيانة كوابل معطوبة وأسلاك متقطعة وأعمدة مكسورة، نتيجة المنخفض الجوي، وتمكنت من إرجاع التيار، وفق بيان صادر عن شركة الكهرباء.

وفي بيان منفصل، أشارت شركة الكهرباء إلى تمكن فرق الصيانة بدائرة توزيع غرب بنغازي من إرجاع التيار بعد إصلاح كابل معطوب نتيجة المنخفض الجوي والرياح القوية.

من أعمال تركيب محول جديد في الجفارة، 12 ديسمبر 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال تركيب محول جديد في الجفارة، 12 ديسمبر 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال تركيب محول جديد في الجفارة، 12 ديسمبر 2023. (شركة الكهرباء)