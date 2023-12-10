عودة التيار الكهربائي إلى القواليش بعد انقطاع بسبب سوء الأحوال الجوية

القاهرة - بوابة الوسط

عاد التيار الكهربائي إلى قرية القواليش في جبل نفوسة (غرب البلاد)، بعد انقطاع موقت بسبب المنخفض الجوي الذي يمر بشمال غرب البلاد، وفق الشركة العامة للكهرباء.

وقالت الشركة في بيان: «محطة القواليش 66 ك.ف تعرضت لعطل مفاجئ نتيجة نزول الغيث والرياح القوية بسبب المنخفض الجوي».

وتمر البلاد بتقلبات جوية دفعت «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» إلى إعلان غدا الأحد إجازة رسمية في المؤسسات والمرافق العامة، للحفاظ على سلامة المواطنين من آثار الطقس المتوقعة.

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صيانة المحول في القواليش

​وأشارت إلى أن «فرق صيانة الجهد المتوسط بدائرة غريان التابعة لإدارة الجهد المتوسط الجبل الغربي أجرت أعمال صيانة المحول»، موضحة أن «الأعمال استمرت حتى ساعات متأخرة على الرغم من انخفاض درجات الحرارة ليلا في منطقة الجبل الغربي، وجرى إرجاع التيار الكهربائي للمناطق التي تغذيها هذه المحطة، وهي: القواليش وككلة والقلعة».

وتلقت الشركة العامة للكهرباء أكثر من 250 بلاغًا بأعطال على الشبكة تزامنًا مع التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد. وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن «جل الأعطال جرى إصلاحها» دون أن تضيف مزيد التفاصيل.

من أعمال إصلاح محطة كهرباء قرية القواليش في جبل نفوسة (غرب البلاد)ـ 10 ديسمبر 2023. (الشركة العامة للكعهرباء)

من أعمال إصلاح محطة كهرباء قرية القواليش في جبل نفوسة (غرب البلاد)ـ 10 ديسمبر 2023. (الشركة العامة للكعهرباء)