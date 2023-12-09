تأجيل جلسة «النواب» في الزنتان بسبب الظروف المناخية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم السبت، تأجيل جلسة مجلس النواب المقررة هذا الأسبوع في مدينة الزنتان.

واكتفى بليحق في بيان مقتضب بإرجاع سبب التأجيل إلى «الظروف المناخية» دون أن يضيف مزيد التفاصيل.

وقال مدير مكتب الإعلام بالمركز الوطني للأرصاد الجوية محيي شعبان، مساء السبت، إن المنخفض الجوي بلغ ذروته خلال هذه الساعات على منطقة طرابلس وضواحيها وجنوب طرابلس وبعض مناطق الجبل وصولا إلى ترهونة وبني وليد مسبّبًا جريان الأودية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

هطول الأمطار على المناطق الشمالية الغربية

وصباح اليوم، هطلت كميات كبيرة من الأمطار على المناطق الشمالية الغربية من البلاد، ولا سيما المناطق الواقعة في طرابلس، إذ غمرت المياه الشوارع، وبدأت تجمعات المياه تتكدس في بعض الأودية، ما تسبب في توقف حركة مرور السيارات في بعض الشوارع.

ودعت مديرية أمن طرابلس المواطنين في العاصمة إلى «عدم الخروج من منازلهم خلال الساعات القادمة إلا للضرورة بسبب الأمطار الغزيرة المتوقع ارتفاع كميتها في الساعات المقبلة».