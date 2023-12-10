«الكهرباء»: إرجاع التيار لمنطقة عين زارة - السدرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء إرجاع التيار إلى منطقة عين زارة - السدرة، بعد صيانة وشد أسلاك معطوبة جراء التقلبات الجوية.

وقالت الشركة، في بيان مقتضب، إن دائرة التركيبات العامة التابعة لإدارة توزيع سوق الجمعة بالنواحي الأربعة أجرت صيانة وشد أسلاك ضغط عال معطوبة بخط «الملكية مول».

وتلقت الشركة العامة للكهرباء أكثر من 250 بلاغًا بأعطال على الشبكة تزامنًا مع التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد. وقالت الشركة في بيان: «جل الأعطال جرى إصلاحها»، دون أن تضيف مزيد التفاصيل.

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وتمر البلاد بتقلبات جوية دفعت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إلى إعلان غدا الأحد إجازة رسمية في المؤسسات والمرافق العامة، للحفاظ على سلامة المواطنين من آثار الطقس المتوقعة.

في حين منح رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، اليوم السبت، وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والتقني صلاحيات تعطيل الدراسة من عدمها غدًا الأحد؛ نظرًا للظروف المناخية.

المنخفض الجوي يتجه إلى الشرق

إلى ذلك، قال مدير مكتب الإعلام بالمركز الوطني للأرصاد الجوية محيي شعبان، مساء السبت، إن المنخفض الجوي بلغ ذروته خلال هذه الساعات على منطقة طرابلس وضواحيها وجنوب طرابلس وبعض مناطق الجبل، وصولا إلى ترهونة وبني وليد، مسبّبًا جريان الأودية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

وأضاف شعبان، في تصريحات إلى منصة «حكومتنا»، أن المنخفض سيتجه ناحية الشرق باتجاه الخليج مساء السبت وصباح غد الأحد، وستهطل الأمطار على مناطق مصراتة والخليج والهلال النفطي، ثم يتجه إلى أقصى المنطقة الشرقية.