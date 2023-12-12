صيانة شبكة الكهرباء المتضررة جراء التقلبات الجوية في الرحيبات وبنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، إجراء صيانة للشبكة المتضررة جراء التقلبات الجوية في الرحيبات وبنغازي.

وأجرت فرق الصيانة بدائرة توزيع الرحيبات أعمال صيانة طارئة على مكونات شبكة التوزيع شملت صيانة كوابل معطوبة وأسلاك متقطعة وأعمدة مكسورة، نتيجة المنخفض الجوي، وتمكنت من إرجاع التيار، وفق بيان صادر عن الشركة.

- «الكهرباء»: إرجاع التيار لمنطقة عين زارة- السدرة

- بالفيديو والصور: أعمال صيانة أضرار شبكة الكهرباء بعد التقلبات الجوية

-صيانة شبكة الكهرباء المتضررة جراء الأمطار في طرابلس

- عودة التيار الكهربائي إلى القواليش بعد انقطاع بسبب سوء الأحوال الجوية

وفي بيان منفصل، أشارت شركة الكهرباء إلى تمكن فرق الصيانة بدائرة توزيع غرب بنغازي من إرجاع التيار بعد إصلاح كابل معطوب نتيجة المنخفض الجوي والرياح القوية.

صيانة أسلاك كهرباء معطوبة في بنغازي، 12 ديسمبر 2023. (شركة الكهرباء)

صيانة أسلاك كهرباء معطوبة في بنغازي، 12 ديسمبر 2023. (شركة الكهرباء)