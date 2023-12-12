  • Alwasat News
Atwasat

صيانة شبكة الكهرباء المتضررة جراء التقلبات الجوية في الرحيبات وبنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 ديسمبر 2023, 10:42 صباحا
صيانة شبكة الكهرباء المتضررة جراء التقلبات الجوية في الرحيبات وبنغازي
صيانة أسلاك كهرباء معطوبة في بنغازي، 12 ديسمبر 2023. (شركة الكهرباء)
alwasat radio

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، إجراء صيانة للشبكة المتضررة جراء التقلبات الجوية في الرحيبات وبنغازي.

وأجرت فرق الصيانة بدائرة توزيع الرحيبات أعمال صيانة طارئة على مكونات شبكة التوزيع شملت صيانة كوابل معطوبة وأسلاك متقطعة وأعمدة مكسورة، نتيجة المنخفض الجوي، وتمكنت من إرجاع التيار، وفق بيان صادر عن الشركة.

- «الكهرباء»: إرجاع التيار لمنطقة عين زارة- السدرة 
بالفيديو والصور: أعمال صيانة أضرار شبكة الكهرباء بعد التقلبات الجوية
-صيانة شبكة الكهرباء المتضررة جراء الأمطار في طرابلس
عودة التيار الكهربائي إلى القواليش بعد انقطاع بسبب سوء الأحوال الجوية

وفي بيان منفصل، أشارت شركة الكهرباء إلى تمكن فرق الصيانة بدائرة توزيع غرب بنغازي من إرجاع التيار بعد إصلاح كابل معطوب نتيجة المنخفض الجوي والرياح القوية.

صيانة أسلاك كهرباء معطوبة في بنغازي، 12 ديسمبر 2023. (شركة الكهرباء)
صيانة أسلاك كهرباء معطوبة في بنغازي، 12 ديسمبر 2023. (شركة الكهرباء)
صيانة أسلاك كهرباء معطوبة في بنغازي، 12 ديسمبر 2023. (شركة الكهرباء)
صيانة أسلاك كهرباء معطوبة في بنغازي، 12 ديسمبر 2023. (شركة الكهرباء)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«في التسعين»: فتحي المولدي يعلن عن عملية تحايل كبيرة على الكرة الليبية

«في التسعين»: فتحي المولدي يعلن عن عملية تحايل كبيرة على الكرة الليبية
«هنا ليبيا»: مشاركة ليبية ذهبية في أيام قرطاج المسرحية

«هنا ليبيا»: مشاركة ليبية ذهبية في أيام قرطاج المسرحية
«ملعب الوسط»: الموريتاني حمي الطنجي.. هل صفقة فاشلة للإتحاد؟

«ملعب الوسط»: الموريتاني حمي الطنجي.. هل صفقة فاشلة للإتحاد؟
«في التسعين»: بطولة ليبيا للبلياردو

«في التسعين»: بطولة ليبيا للبلياردو
«فلوسنا»: ماذا تحتاج ليبيا من الدول والمنظمات الدولية والمحلية لنهوض بمدينة درنة؟

«فلوسنا»: ماذا تحتاج ليبيا من الدول والمنظمات الدولية والمحلية لنهوض بمدينة ...
«تحقيقات»: قريبا.. ليبيا بحر بلا أسماك؟

«تحقيقات»: قريبا.. ليبيا بحر بلا أسماك؟
«بوابة الوسط» تستعرض خريطة بطولة أفريقيا للطائرة في مصراتة.. وليبيا تواجه الكاميرون

«بوابة الوسط» تستعرض خريطة بطولة أفريقيا للطائرة في مصراتة.. وليبيا تواجه ...
«إسرائيل» تستخدم قنابل الفوسفور الأبيض أميركية الصنع في لبنان.. وواشنطن تطلب تفسيرا

«إسرائيل» تستخدم قنابل الفوسفور الأبيض أميركية الصنع في لبنان.. وواشنطن تطلب ...
كاريكاتير خيري - الاحتلال يمارس التنكيل بالنازحين في غزة

كاريكاتير خيري - الاحتلال يمارس التنكيل بالنازحين في غزة
الأمم المتحدة: بورما تتجاوز إنتاج أفغانستان من الأفيون بثلاث مرات

الأمم المتحدة: بورما تتجاوز إنتاج أفغانستان من الأفيون بثلاث مرات
«تسييس ومبالغة».. عون ينتقد الحديث عن دور النفط والغاز كمصدرين وحيدين للإضرار بالمناخ

«تسييس ومبالغة».. عون ينتقد الحديث عن دور النفط والغاز كمصدرين وحيدين للإضرار ...
صاروخ حوثي يصيب ناقلة نفط نرويجية قبالة ساحل اليمن

صاروخ حوثي يصيب ناقلة نفط نرويجية قبالة ساحل اليمن
الحبس عامين لمدير مركز غسيل الكلى ترهونة بتهمة الفساد المالي

الحبس عامين لمدير مركز غسيل الكلى ترهونة بتهمة الفساد المالي
بعد ليبيا.. روسيا تعيد ترتيب أوراقها في أفريقيا الوسطى

بعد ليبيا.. روسيا تعيد ترتيب أوراقها في أفريقيا الوسطى
باتيلي: أجريت مشاورات «عميقة وصريحة» مع حفتر حول الوضع السياسي

باتيلي: أجريت مشاورات «عميقة وصريحة» مع حفتر حول الوضع السياسي
شاهد.. «في التسعين» يكشف وثائق مهمة مع «المولدي» ويتطرق إلى اختراق قانون عمومية الأندية

شاهد.. «في التسعين» يكشف وثائق مهمة مع «المولدي» ويتطرق إلى اختراق قانون عمومية ...
«واشنطن بوست»: «إسرائيل» أسقطت 22 ألف قنبلة أميركية الصنع على غزة

«واشنطن بوست»: «إسرائيل» أسقطت 22 ألف قنبلة أميركية الصنع على غزة
منتخب السلة يعسكر في بنغازي قبل التوجه للبطولة العربية بمصر

منتخب السلة يعسكر في بنغازي قبل التوجه للبطولة العربية بمصر
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ارتفاع الدولار واليورو في السوق الموازية
ارتفاع الدولار واليورو في السوق الموازية
مشاركة ليبية في القمة العربية لريادة الأعمال
مشاركة ليبية في القمة العربية لريادة الأعمال
السايح يبحث مع سفيرة كندا جاهزية «المفوضية» لإجراء الانتخابات
السايح يبحث مع سفيرة كندا جاهزية «المفوضية» لإجراء الانتخابات
التعرف على هوية 3 أشخاص من مفقودي 2011 و2014 في درنة
التعرف على هوية 3 أشخاص من مفقودي 2011 و2014 في درنة
«الحقوقيين الدولية» تطالب بإنهاء العنف ضد النساء والمدافعات عن حقوق الإنسان في ليبيا
«الحقوقيين الدولية» تطالب بإنهاء العنف ضد النساء والمدافعات عن ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة الأمطار
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة ......
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس...
تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا المركزي
تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا ......
هبوط أرضي يبتلع سيارة بطريق الجامعة (صور)
هبوط أرضي يبتلع سيارة بطريق الجامعة (صور)...
حكومة الدبيبة تطلق خدمة الاستعلام الوطني الإلكتروني
حكومة الدبيبة تطلق خدمة الاستعلام الوطني الإلكتروني...
المزيد
الفقي: يجب سد المنافذ غير النظامية بين تونس وليبيا لضمان السيطرة الأمنية
الفقي: يجب سد المنافذ غير النظامية بين تونس وليبيا لضمان ......
رغم العقوبات الغربية.. ليبيا في قائمة أكبر المستوردين للمشتقات النفطية الروسية
رغم العقوبات الغربية.. ليبيا في قائمة أكبر المستوردين ......
الطرابلسي يعلن سيطرة وزارة الداخلية على «رأس اجدير».. وتغيير قيادات أمنية في المنفذ
الطرابلسي يعلن سيطرة وزارة الداخلية على «رأس اجدير».. وتغيير......
«الحقوقيين الدولية» تطالب بإنهاء العنف ضد النساء والمدافعات عن حقوق الإنسان في ليبيا
«الحقوقيين الدولية» تطالب بإنهاء العنف ضد النساء والمدافعات ......
التعرف على هوية 3 أشخاص من مفقودي 2011 و2014 في درنة
التعرف على هوية 3 أشخاص من مفقودي 2011 و2014 في درنة...
المزيد