بالفيديو والصور: أعمال صيانة أضرار شبكة الكهرباء بعد التقلبات الجوية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، استمرار أعمال الصيانة التي قامت بها فرق الصيانة للأعطال الناجمة عن التقلبات الجوية التي شهدتها البلاد خلال الـ48 ساعة الماضية.

إصلاح الأعطال في طرابلس

وبثت الشركة تسجيلا مصورا لأعمال صيانة طارئة على خط هوائي داخل نطاق دائرة توزيع مشروع الهضبة بالعاصمة طرابلس. وعاد التيار الكهربائي في نطاق منطقة الكريمية بعد أعمال صيانة على خط جامع الزيتونة (محول امبارك ) الذي تعرض لصاعقة أدت إلى حدوث أعطال، وكذلك صيانة وتركيب عمود مكسور.

وفي الجبل الغربي، بدأت منذ وقت مبكر أمس صيانة أعمدة محروقة ومكسورة وأسلاك مقطوعة وكوابل معطوبة فيما لا يزال العمل مستمر لصيانة كل الأعطال وإرجاع التيار الكهربائي.

أعطال في الجنوب الليبي

وفي الجنوب الليبي، أشارت الشركة في بيان، إلى أن «دائرة التوزيع بمنطقة مرزق باشرت أعمال صيانة محول قدرة 1000 أمبير، وجرى إرجاع التيار الكهربائي للمناطق التي يغذيها هذا المحول».

من أعمال إصلاح أحد خطوط الكهرباء. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال إصلاح أحد خطوط الكهرباء. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال إصلاح أحد خطوط الكهرباء. (الشركة العامة للكهرباء)