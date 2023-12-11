صيانة شبكة الكهرباء المتضررة جراء الأمطار في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

تعكف الشركة العامة للكهرباء على صيانة الأضرار الواقعة بالشبكة العامة جراء الأمطار التي تساقطت على منطقة طرابلس وضواحيها خلال اليومين الماضيين.

وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، الأحد، إن فرق الصيانة بدوائر التوزيع التابعة لإدارة توزيع غريان تعكف على صيانة الأضرار، من أجل إرجاع التيار الكهربائي للمواطنين في ظل الأجواء الشتوية.

وفي منشور آخر، نشرت الشركة جانبًا من إجراء أعمال الصيانة للأضرار بمكونات شبكة التوزيع نتيجة هطول الأمطار بدائرة توزيع جنزور، من خلال صيانة كابل أرضي ضغط منخفض معطوب، بالإضافة إلى صيانة مفتاح كهربائي بمحطة أبوصوفة، والعمل على إعادة التيار للأحياء السكنية التي تتغذى من هذه المحطة.

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عودة التيار الكهربائي لمناطق جنزور

وفي جنوب منطقة السراج، كشف فنيو الشركة عن كابل معطوب تسبَّب في فصل التيار عن عدة أحياء بالمنطقة، حيث قامت فرقة الصيانة التابعة لإدارة توزيع جنزور بعد إجراء عمليات الاختبار بعملية استبدال الكابل المعطوب بكابل جديد وإرجاع التيار الكهربائي لهذه الأحياء، بالإضافة إلى صيانة بعض الخطوط الأخرى القريبة من موقع صيانة الكابل.

وأشارت الشركة إلى مواصلة عملية صرف المواد الكهربائية العاجلة لمختلف دوائر التوزيع بالمناطق التي تعرضت للمنخفض الجوي، ومنها دائرة توزيع ترهونة ودائرة توزيع الساحل الغربي؛ لمعالجة الأعطال الحاصلة وإعادة التيار بأسرع وقت ممكن.

إعادة الخط الهوائي بحي الأندلس

كما نشرت جانبًا من أعمال صيانة للشبكة بدائرة توزيع حي الأندلس، أسفرت عن إعادة الخط الهوائي إلى وضعه الطبيعي بقرية الساعدي بعد سقوطه نتيجة الرياح القوية.

جانب من أعمال الصيانة في دائرة توزيع جنزور، الأحد 10 ديسمبر 2023 (الشركة العامة للكهرباء)

جانب من أعمال الصيانة في دائرة توزيع جنزور، الأحد 10 ديسمبر 2023 (الشركة العامة للكهرباء)