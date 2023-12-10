استمرار شفط مياه الأمطار بالطريق الساحلي

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي استمرار أعمال فرق الطوارئ في شفط مياه الأمطار بالطريق الساحلي بالقرب من كوبري زليتن.

وقالت الشركة، في بيان اليوم الأحد، إن أعمال مكتب خدمات زليتن وفرقة الطوارئ واصلت لليوم الثاني على التوالي عملها في شفط الأمطار التي سقطت على طرابلس وبعض مناطق الشمال، أمس السبت.

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وشارك في الأعمال مكتب خدمات زليتن التابع لإدارة التشغيل والصيانة الوسطى، لفك مختنق بالطريق الساحلي بالقرب من كوبري زليتن.

شاحنات تابعة لشركة المياه تشفط مياه الأمطار بالطريق الساحلي. (شركة المياه)

شاحنات تابعة لشركة المياه تشفط مياه الأمطار بالطريق الساحلي. (شركة المياه)

شاحنات تابعة لشركة المياه تشفط مياه الأمطار بالطريق الساحلي. (شركة المياه)

شاحنات تابعة لشركة المياه تشفط مياه الأمطار بالطريق الساحلي. (شركة المياه)

شاحنات تابعة لشركة المياه تشفط مياه الأمطار بالطريق الساحلي. (شركة المياه)