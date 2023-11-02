  • Alwasat News
Atwasat

مندوب الصين: ليبيا ضمن جدول أعمال مجلس الأمن.. وتصعيد الاحتلال في فلسطين أولوية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 نوفمبر 2023, 05:49 مساء
مندوب الصين: ليبيا ضمن جدول أعمال مجلس الأمن.. وتصعيد الاحتلال في فلسطين أولوية
مندوب الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قال المندوب الدائم لجمهورية الصين الشعبية لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، إن جدول أعمال مجلس الأمن خلال شهر نوفمبر سيشمل الوضع في ليبيا وأفغانستان والبوسنة والهرسك.

وقال تشانغ جون اليوم الخميس، إن تسوية الصراع بين فلسطين و«إسرائيل» ستكون الأولوية القصوى خلال رئاسة الصين في مجلس الأمن الدولي.

وأضاف إن «الأولوية القصوى لرئاستنا، وكذلك لمجلس الأمن برمته، ستكون حول التصعيد الإسرائيلي الخطير»، وأشار في مؤتمر صحفي خصص لرئاسة الصين لمجلس الأمن الدولي في نوفمبر إلى أن «أفغانستان والبوسنة والهرسك وليبيا ومسألة تمديد العقوبات على الصومال ستكون أيضا على جدول أعمال مجلس الأمن». وقال تشانغ جون: «سنواصل أيضًا الاهتمام بالوضع في أوكرانيا».

إحاطة المحكمة الجنائية الدولية بشأن ليبيا
ويقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان الإحاطة نصف السنوية أمام مجلس الأمن الدولي خلال شهر نوفمبر حول ليبيا.

وفي آخر إحاطة للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي يوم 16 أكتوبر، قال إن التكلفة البشرية والمادية الناجمة عن مأساة درنة - التي ضربتها السيول- «تفوق الخيال».

- الصين تتسلم رئاسة مجلس الأمن وتتعهد العمل على وقف إطلاق النار في غزة
- فرنسا ترحب بتمديد ولاية البعثة الأممية
- نورلاند: التمديد للبعثة الأممية يظهر دعم المجتمع الدولي القوي لجهود باتيلي
- مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام
- مجلس الأمن يصوت على تجديد تفويض البعثة الأممية مع استمرار الجمود السياسي في ليبيا

وجدد باتيلي في الإحاطة التي قدمها لمجلس الأمن عبر الفيديو التعبير عن القلق إزاء استمرار الانقسام بين القيادة الليبية بشأن إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة المحيطة بها، مؤكدا أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعت منذ بداية الأزمة القادة هناك إلى إنشاء منصة وطنية موحدة لتقييم الأضرار والاضطلاع بمشروع إعادة الإعمار.

ملاحظات بشأن القوانين الانتخابية
وبحسب باتيلي، فإن البعثة الأممية سجلت عددا من الملاحظات بشأن القوانين الانتخابية الجديدة، حيث أشار إلى أنه من منظور تقني تعد القوانين المنقحة بمثابة تحسين لمشاريع القوانين السابقة حيث جرت معالجة العديد من المخاوف التي حددتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والبعثة الأممية.

وأضاف أنه من المنظور السياسي فإن «القضايا الأكثر إثارة للجدل سياسيا لا تزال دون حل»، بما فيها الجولة الثانية الإلزامية من الانتخابات الرئاسية، والربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتشكيل حكومة جديدة، مشيرا كذلك إلى الخلافات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول القوانين الانتخابية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

(معلِش) وائل الدحدوح صارت شعارا للصمود

(معلِش) وائل الدحدوح صارت شعارا للصمود
«اقتصاد بلس»: سعيد رشوان.. سياسات قائمة تشجع على انخفاض الدينار الليبي

«اقتصاد بلس»: سعيد رشوان.. سياسات قائمة تشجع على انخفاض الدينار الليبي
«في التسعين»: جدال بين الخمسي وبالحاج حتى آخر ثانية.. مع من تتفق؟

«في التسعين»: جدال بين الخمسي وبالحاج حتى آخر ثانية.. مع من تتفق؟
«فلوسنا»: سؤال الساعة في الشارع الليبي.. هل سيستمر انخفاض الدينار الليبي أمام الدولار؟

«فلوسنا»: سؤال الساعة في الشارع الليبي.. هل سيستمر انخفاض الدينار الليبي أمام ...
تحذير أممي من تزايد العنف ضد الصحفيين في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من الجرائم بحقهم

تحذير أممي من تزايد العنف ضد الصحفيين في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من الجرائم ...
«تحقيقات»: «جيوش منظمة» تهدد ليبيا

«تحقيقات»: «جيوش منظمة» تهدد ليبيا
كاريكاتير حليم - 2 نوفمبر.. اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين

كاريكاتير حليم - 2 نوفمبر.. اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم ...
أنجلينا جولي: زعماء العالم متواطئون في جرائم غزة

أنجلينا جولي: زعماء العالم متواطئون في جرائم غزة
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 10 آلاف بين شهيد ومفقود جراء عدوان الاحتلال المتواصل منذ 26 يوما

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 10 آلاف بين شهيد ومفقود جراء عدوان الاحتلال ...
النصر يتوج بطلا لكأس ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما

النصر يتوج بطلا لكأس ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما
الأمم المتحدة: القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا «قد يرقى إلى جرائم حرب»

الأمم المتحدة: القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا «قد يرقى إلى جرائم حرب»
أسطورة ألمانيا يصف فوز ميسي بالكرة الذهبية بـ«المهزلة»

أسطورة ألمانيا يصف فوز ميسي بالكرة الذهبية بـ«المهزلة»
هل يعيد التاريخ نفسه؟

هل يعيد التاريخ نفسه؟
الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل 15 من جنوده في أقل من 24 ساعة في غزة

الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل 15 من جنوده في أقل من 24 ساعة في غزة
رغم مرور أسبوعين على إصابته.. نيمار لم يخضع لجراحة الرباط الصليبي

رغم مرور أسبوعين على إصابته.. نيمار لم يخضع لجراحة الرباط الصليبي
الملعب الليبي يخطف ثلاث نقاط ثمينة من الاتحاد المصراتي في «دورينا»

الملعب الليبي يخطف ثلاث نقاط ثمينة من الاتحاد المصراتي في «دورينا»
مستشفى طرابلس الجامعي ينفي وفاة أي حالة بقسم الغسيل الكلوي

مستشفى طرابلس الجامعي ينفي وفاة أي حالة بقسم الغسيل الكلوي
وزارة الثقافة تشارك في «تظاهرة ثقافية» لدعم الشعب الفلسطيني

وزارة الثقافة تشارك في «تظاهرة ثقافية» لدعم الشعب الفلسطيني
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع الإسترليني واليورو
السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع الإسترليني واليورو
ضبط وافدين يتاجرون في المخدرات بطرابلس
ضبط وافدين يتاجرون في المخدرات بطرابلس
الشهوبي يبحث إجراءات عودة رحلات الخطوط التركية إلى المطارات الليبية
الشهوبي يبحث إجراءات عودة رحلات الخطوط التركية إلى المطارات ...
ارتفاع الدولار واليورو في السوق الموازية
ارتفاع الدولار واليورو في السوق الموازية
مفوضية الانتخابات تبحث خطة التوعية لانتخابات المجالس البلدية مطلع 2024
مفوضية الانتخابات تبحث خطة التوعية لانتخابات المجالس البلدية مطلع...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)...
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي...
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)...
زوجة البرغثي: المهدي سلم نفسه بصحة جيدة.. وعودته إلى بنغازي كانت بإلحاح المشايخ
زوجة البرغثي: المهدي سلم نفسه بصحة جيدة.. وعودته إلى بنغازي ......
«الاستشعار عن بعد»: هزتان أرضيتان جنوب غرب سرت والجبل الغربي
«الاستشعار عن بعد»: هزتان أرضيتان جنوب غرب سرت والجبل الغربي...
المزيد
خلال نوفمبر.. كريم خان يقدم إحاطة أمام مجلس الأمن حول ليبيا وسط خلافات
خلال نوفمبر.. كريم خان يقدم إحاطة أمام مجلس الأمن حول ليبيا ......
وزارة التربية والتعليم: المناهج المقررة لجميع المراحل كما هي دون حذف
وزارة التربية والتعليم: المناهج المقررة لجميع المراحل كما هي......
مندوب الصين: ليبيا ضمن جدول أعمال مجلس الأمن.. وتصعيد الاحتلال في فلسطين أولوية
مندوب الصين: ليبيا ضمن جدول أعمال مجلس الأمن.. وتصعيد ......
مفوضية الانتخابات تبحث خطة التوعية لانتخابات المجالس البلدية مطلع 2024
مفوضية الانتخابات تبحث خطة التوعية لانتخابات المجالس البلدية......
ارتفاع الدولار واليورو في السوق الموازية
ارتفاع الدولار واليورو في السوق الموازية...
المزيد