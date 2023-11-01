فرنسا ترحب بتمديد ولاية البعثة الأممية

القاهرة - بوابة الوسط

رحبت فرنسا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مثنية على توافق مجلس الأمن الدولي في هذا الملف.

وقالت السفارة الفرنسية لدى ليبيا: «نرحب بوحدة مجلس الأمن دعمًا لليبيا.. يعد عمل البعثة حاسمًا لدعم عملية الانتقال السياسي في ليبيا»، حسب تغريدة على حسابها بموقع «إكس» اليوم الأربعاء.

تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة

وأول من أمس الإثنين، اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارًا «بالإجماع» بشأن تمديد ولاية البعثة لمدة عام واحد، حتى 31 أكتوبر 2024.

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ويحث قرار التمديد مجلس الأمن رقم (2702) المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين على حل القضايا الخلافية السياسية العالقة المتعلقة بالانتخابات في أقرب وقت ممكن.