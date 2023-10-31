نورلاند: التمديد للبعثة الأممية يظهر دعم المجتمع الدولي القوي لجهود باتيلي

القاهرة - بوابة الوسط

قال المبعوث الأميركي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند إن القرار الذي اتخذه مجلس الأمن أمس بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «يظهر دعم المجتمع الدولي القوي لجهود الممثل الخاص للأمين العام باتيلي لتعزيز عملية سياسية شاملة تؤدي إلى إجراء انتخابات وحكومة موحدة في ليبيا».

وأكد نورلاند، في تغريدة عبر حسابه على موقع «إكس»، أن «الولايات المتحدة تظل ملتزمة بالعمل مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين والقادة الليبيين لتحقيق هذا الهدف، بناءً على التقدم المحرز من خلال عملية 6+6».

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واعتمد مجلس الأمن الدولي، أمس الإثنين، قرارًا «بالإجماع» بشأن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام واحد، حتى 31 أكتوبر 2024. ويحث قرار التمديد مجلس الأمن رقم (2702) المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين على حل القضايا الخلافية السياسية العالقة المتعلقة بالانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وفي الخامس من أكتوبر الجاري، دعا المبعوث الأميركي مجلسي النواب والدولة وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة للمشاركة في المناقشات التي يحضر لها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بشأن المرحلة المقبلة. وقال وقتها: «وجهة نظرنا أن الآن هو الوقت المناسب للقادة الليبيين للالتقاء ومناقشة كيفية التقدم بهذه القوانين الانتخابية، ومعرفة كيفية اختيار حكومة تكنوقراطية تقود ليبيا إلى الانتخابات».