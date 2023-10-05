نورلاند يحث الأطراف الليبية على الانخراط في مناقشات مع باتيلي بشأن الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

دعا المبعوث الأميركي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند مجلسي النواب والدولة وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة للمشاركة في المناقشات التي يحضر لها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بشأن المرحلة المقبلة.

وقال نورلاند، في إيجاز صحفي عبر تطبيق «زووم»، إن الحاجة لإعادة الإعمار يوازيها الحاجة لتوحيد الجهود السياسية، والتركيز مباشرة على قانون الانتخابات.

نورلاند: الوقت مناسب لمناقشة كيفية اختيار حكومة تكنوقراطية تقود ليبيا إلى الانتخابات

وبعدما أشار إلى أن مجلس النواب يركز مباشرة على قانون الانتخابات ويحضر لانتخاب حكومة جديدة، قال المبعوث الأميركي: «وجهة نظرنا أن الآن هو الوقت المناسب للقادة الليبيين للالتقاء ومناقشة كيفية التقدم بهذه القوانين الانتخابية، ومعرفة كيفية اختيار حكومة تكنوقراطية تقود ليبيا إلى الانتخابات».

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وشدد على ضرورة أن ينخرط جميع الفاعلين الليبيين في هذه المباحثات «لا أن يتم فرض بعض الأطراف»، لافتا إلى أن الأمم المتحدة جاهزة لأداء دور إيجابي وباتيلي قدم أفكارًا إيجابية وأعاد مؤخرًا تأكيد عرضه لتقديم منبر للمفاوضات يجمع جميع الفرقاء لبدء عملية التقدم نحو إجراء الانتخابات.

نورلاند: «الناس ينتظرون خارطة طريق فعلية للوصول إلى الانتخابات»

وتابع نورلاند: «الناس ينتظرون خارطة طريق فعلية للوصول إلى الانتخابات وهناك مراحل يجب عبورها وعندما يحدث التوافق بين القادة الليبيين يصبح ذلك قابلاً للتصديق».

وقال إن «المبعوث الأممي يقوم بتحضيرات للقاء القادة الليبيين للاتفاق على خارطة طريق وسبل إجراء الانتخابات، وننتظر موافقة القادة السياسيين الرئيسيين، من الواضح أن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة والبرلمان ومجلس الدولة يجب إرسال موفديهم للمشاركة في المناقشات التي يقوم باتيلي للترتيب لها».