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الصين تتسلم رئاسة مجلس الأمن وتتعهد العمل على وقف إطلاق النار في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 نوفمبر 2023, 11:54 صباحا
الصين تتسلم رئاسة مجلس الأمن وتتعهد العمل على وقف إطلاق النار في غزة
ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير تشانغ جون يتحدث للصحفيين في الأمم المتحدة، 2 نوفمبر 2023. (لقطة مثبتة من فيديو)
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تسلمت الصين مقعد رئاسة مجلس الأمن لشهر نوفمبر الجاري، وتعهدت العمل على التوصل إلى قرار لوقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب التي تشنها القوات الإسرائيلية على القطاع المحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير تشانغ جون للصحفيين في الأمم المتحدة، إن الوضع بين فلسطين و«إسرائيل» هو القضية الأكثر أهمية على جدول أعمال مجلس الأمن هذا الشهر، موضحًا أن الأولوية القصوى تتمثل في «تعزيز وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب ومنع وقوع مزيد الضحايا بين المدنيين وتجنب الكوارث الإنسانية واسعة النطاق ومنع امتداد الصراع».

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الصين: مستقبل فلسطين يقرره الشعب الفلسطيني
وأوضح تشانغ جون أن الصين «تعمل جاهدة من أجل وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب والدعوة إلى السلام والعمل مع جميع الأطراف المعنية والتواصل الوثيق وبذل كل جهد لتعزيز السلام والمحادثات لتهدئة الوضع».

وفي مواجهة الوضع الحالي في غزة، أكد السفير الصيني على ضرورة اتخاذ مجلس الأمن إجراءات مسؤولة وهادفة لبناء توافق أكبر وبذل جهود عملية وإرسال إشارة واضحة لتحقيق وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتخفيف الأزمات الإنسانية. 

وشدد ممثل الصين لدى الأمم المتحدة على أن الحل الأساسي للقضية الفلسطينية الإسرائيلية يتمثل في «حل الدولتين»، قائلًا: «أي حل للوضع الراهن لا يمكن أن يخرج عن حل الدولتين»، وأضاف: «مستقبل فلسطين يجب أن يكون محددا. يقرره الشعب الفلسطيني نفسه».

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