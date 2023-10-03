  • Alwasat News
Atwasat

جوناثان وينر: بوتين اقترح على حفتر صفقة دفاع تشمل قواعد جوية وبحرية مشتركة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 أكتوبر 2023, 11:16 صباحا
جوناثان وينر: بوتين اقترح على حفتر صفقة دفاع تشمل قواعد جوية وبحرية مشتركة
حفتر وبوتين. (صورة مركبة: بوابة الوسط)
alwasat radio

قال المبعوث الأميركي السابق إلى ليبيا جوناثان وينر، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اقترح خلال اجتماعه مع قائد «القيادة العامة»، المشير خليفة حفتر، صفقة دفاع مشترك، مستبعدا أن توافق ليبيا على أن تصبح «مستعمرة روسية»، وفق تعبيره.

وبمقتضي الصفقة، «تزود روسيا الجيش الوطني الليبي بأنظمة دفاع جوي متقدمة وتدرب طياريه وتطور قواعد جوية روسية ليبية مشتركة في الشرق والجنوب، وأيضا قواعد بحرية مشتركة»، وفق ما نشر وينر على حسابه بموقع «إكس» (تويتر سابقا).

وقال المبعوث الأميركي السابق إن بوتين أصدر تعليماته شخصيا إلى وزير الخارجية وسفير روسيا لدى ليبيا لدفع اتفاقية الدفاع المشترك المقترحة عبر مجلس النواب الليبي للموافقة عليها في أسرع وقت ممكن خاصة بعد كارثة درنة التي خلفتها العاصفة المتوسطية «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي في العاشر من سبتمبر الماضي. واختتم وينر مستبعدا موافقة ليبيا، قائلا: «من الصعب تصديق أن ليبيا ستوافق على أن تصبح مستعمرة روسية».

تقرير أميركي يتحدث عن «كواليس» زيارة حفتر لموسكو
مجلة إسبانية: بوتين ناقش مستقبل «فاغنر» مع حفتر.. وواشنطن وجهت تحذيرا
كيف يقرأ الفرنسيون زيارة حفتر لموسكو؟
حفتر يصل روسيا لإجراء محادثات حول تطورات الأوضاع فى ليبيا
القيادة العامة: حفتر يلتقي بوتين ووزير الدفاع الروسي في موسكو

أميركا تحذر من إقامة علاقات مع روسيا
ووصل حفتر موسكو الثلاثاء الماضي، لإجراء «محادثات مع المسؤولين الروس حول تطورات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيز دعمها وتطويرها والقضايا ذات الاهتمام المشترك»، وفق بيان صادر عن مكتب إعلام «القيادة العامة».

وبعد وقت قصير من الاجتماع بين حفتر وبوتين، حذر الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر من الآثار المزعزعة للاستقرار جراء إقامة علاقات مع روسيا، حسب موقع «يوروبا برس».

قال ميلر خلال مؤتمر صحفي: «لقد حثت واشنطن جميع الدول في جميع أنحاء العالم عند التعامل مع موسكو على أن تضع في اعتبارها التأثير المزعزع للاستقرار الذي تحدثه روسيا ليس فقط في أوكرانيا، ولكن أيضا في أفريقيا وحول العالم».

وشددت الخارجية الأميركية على أن أي دولة تفكر في الانخراط أو تعزيز العلاقات مع روسيا، وكذلك التوقيع على اتفاقيات، يجب أن تكون «على علم بشأن التأثير المزعزع للاستقرار للأنشطة الروسية».

بدورها، رأت إذاعة «مونت كارلو» الفرنسية إن زيارة حفتر لموسكو أتت في وقت تبدو فيه الأمور متجهة نحو فرض حلول في ليبيا، بقيادة أميركية، الأمر الذي برز عقب لقاء حفتر قائد القوات الأميركية في ليبيا قبل أيام. وتساءلت الإذاعة الفرنسية هل يسعى حفتر لمزيد الدعم من روسيا، للحفاظ على موقعه في أي معادلة سياسية قادمة بليبيا؟.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - «كاشيك» المسؤول!

كاريكاتير حليم - «كاشيك» المسؤول!
انطلاق النسخة الثانية لملتقى الشعر العربي بنيجيريا

انطلاق النسخة الثانية لملتقى الشعر العربي بنيجيريا
دوري أبطال آسيا: إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسيباهان الإيراني بسبب تمثال قاسم سليماني

دوري أبطال آسيا: إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسيباهان الإيراني بسبب تمثال قاسم ...
شاهد في تغطية «الوسط»: هل قرر مجلس النواب الرحيل؟

شاهد في تغطية «الوسط»: هل قرر مجلس النواب الرحيل؟
السيسي يعلن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المصرية لفترة ثالثة

السيسي يعلن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المصرية لفترة ثالثة
البيت الأبيض: «مخطئ» بوتين إذا كان يراهن على تعب الغرب من دعم أوكرانيا

البيت الأبيض: «مخطئ» بوتين إذا كان يراهن على تعب الغرب من دعم أوكرانيا
برشلونة يمدد عقد جمال مع بند جزائي بمليار يورو

برشلونة يمدد عقد جمال مع بند جزائي بمليار يورو
تشريح القنفذ ـ الحاكم بأمره (7)

تشريح القنفذ ـ الحاكم بأمره (7)
تداعيات ما بعد «العاصفة دانيال» في حوارية علمية بصالون العقاد الثقافي

تداعيات ما بعد «العاصفة دانيال» في حوارية علمية بصالون العقاد الثقافي
مجلس النواب يقر قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة

مجلس النواب يقر قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة
«ذا غارديان»: التمويل الأوروبي لإعمار درنة يعتمد على التنسيق بين شرق وغرب ليبيا

«ذا غارديان»: التمويل الأوروبي لإعمار درنة يعتمد على التنسيق بين شرق وغرب ليبيا
«تايلن بيغز» أصغر مؤثرة موضة.. برعاية أهلها

«تايلن بيغز» أصغر مؤثرة موضة.. برعاية أهلها
شاهد.. جلسة مجلس النواب في بنغازي

شاهد.. جلسة مجلس النواب في بنغازي
علاج جيني ينجح في إصلاح الإصابات البالغة بالنخاع الشوكي

علاج جيني ينجح في إصلاح الإصابات البالغة بالنخاع الشوكي
معاداة الاستعمار، أم معاداة الحضارة؟

معاداة الاستعمار، أم معاداة الحضارة؟
«كوفيد 19» يرتبط بارتفاع حالات الإصابة بتسمم الدم

«كوفيد 19» يرتبط بارتفاع حالات الإصابة بتسمم الدم
نداء شهداء درنة... لكل ليبيا (حتحات على ما فات)

نداء شهداء درنة... لكل ليبيا (حتحات على ما فات)
دراسة: تناول الأم المياه الغازية يسبب التوحد لدى الأطفال

دراسة: تناول الأم المياه الغازية يسبب التوحد لدى الأطفال
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مصلحة الموانئ تفوز بالجائزة الذهبية للتميز الأفريقي العربي
مصلحة الموانئ تفوز بالجائزة الذهبية للتميز الأفريقي العربي
أسعار العملات الأجنبية في السوق الرسمية (3 أكتوبر 2023)
أسعار العملات الأجنبية في السوق الرسمية (3 أكتوبر 2023)
«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز مترين على طول الساحل
«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز مترين على طول الساحل
جوناثان وينر: بوتين اقترح على حفتر صفقة دفاع تشمل قواعد جوية وبحرية مشتركة
جوناثان وينر: بوتين اقترح على حفتر صفقة دفاع تشمل قواعد جوية ...
«الداخلية»: ضبط 12 سيارة مسروقة خلال 72 ساعة
«الداخلية»: ضبط 12 سيارة مسروقة خلال 72 ساعة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع ......
فرحة إنقاذ الناجين في درنة (صور)
فرحة إنقاذ الناجين في درنة (صور)...
صاحب إنذار «انهيار» السدين في درنة: فقدت أفرادا من عائلتي.. والدولة تجاهلت التحذيرات
صاحب إنذار «انهيار» السدين في درنة: فقدت أفرادا من عائلتي.. ......
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مدير مكتب رئيس مؤسسة النفط بتهمة فساد تتعلق بتوريد أدوية لمتضرري درنة
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مدير مكتب رئيس مؤسسة النفط ......
هل تشهد ليبيا عاصفة جديدة نهاية الأسبوع؟
هل تشهد ليبيا عاصفة جديدة نهاية الأسبوع؟...
المزيد
«الكهرباء»: تركيب محول هوائي على خط ستلونة جنوب البيضاء
«الكهرباء»: تركيب محول هوائي على خط ستلونة جنوب البيضاء...
10 تمركزات لجهاز الإسعاف في أوباري
10 تمركزات لجهاز الإسعاف في أوباري...
حكومة حماد تتعهد بتوفير متطلبات بلديات غات لمواجهة السيول
حكومة حماد تتعهد بتوفير متطلبات بلديات غات لمواجهة السيول...
«الداخلية»: ضبط 12 سيارة مسروقة خلال 72 ساعة
«الداخلية»: ضبط 12 سيارة مسروقة خلال 72 ساعة...
جوناثان وينر: بوتين اقترح على حفتر صفقة دفاع تشمل قواعد جوية وبحرية مشتركة
جوناثان وينر: بوتين اقترح على حفتر صفقة دفاع تشمل قواعد جوية......
المزيد