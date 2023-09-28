القيادة العامة: حفتر يلتقي بوتين ووزير الدفاع الروسي في موسكو

القاهرة - بوابة الوسط

قال مكتب إعلام القيادة العامة، مساء اليوم الخميس، إن المُشير خليفة أبوالقاسم حفتر اجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في العاصمة الروسية موسكو.

ولم ينشر مكتب إعلام القيادة العامة أي صور أو تفاصيل بشأن اللقاء، في اليوم الثالث لزيارة حفتر إلى روسيا التي بدأها الثلاثاء الماضي.

وأكد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بدوره الاجتماع بين بوتين وحفتر، وقال لوكالة «سبوتنيك»: «نعم، في الواقع كان هناك مثل هذا الاجتماع مع الجنرال حفتر اليوم، وتمت مناقشة الوضع في ليبيا والمنطقة ككل».

وأمس الثلاثاء، زار حفتر والوفد المرافق له «مسجد موسكو الجامع» رفقة نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف، وذلك بناءً على دعوة رئيس مجلس الإفتاء الروسي؛ وفق ما أعلنه مكتب إعلام القيادة العامة.

- حفتر يزور «مسجد موسكو الجامع» بناء على دعوة رئيس مجلس الإفتاء الروسي

- حفتر يصل روسيا لإجراء محادثات حول تطورات الأوضاع فى ليبيا

وقال مكتب الإعلام إن رئيس مجلس الإفتاء الروسي قدم لحفتر والشعب الليبي خلال الزيارة التي جرت أمس الأربعاء، خالص التعازي في ضحايا الفيضانات والسيول التي حلّت بمدن ومناطق الجبل الأخضر في 10 سبتمبر الجاري.

ويرافق حفتر خلال الزيارة كل من مدير مكتبه عضو اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» الفريق خيري التميمي، ورئيس أركان الوحدات الأمنية العميد خالد خليفة حفتر، وآمر الكتيبة «166 مشاة» العقيد أيوب بوسيف، والعقيد باسم البوعيشي، بحسب صور نشرها مكتب إعلام القيادة العامة عبر صفحته على «فيسبوك».