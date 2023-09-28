حفتر يزور «مسجد موسكو الجامع» بناء على دعوة رئيس مجلس الإفتاء الروسي

القاهرة - بوابة الوسط

زار قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر «مسجد موسكو الجامع» رفقة نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف، وذلك بناءً على دعوة رئيس مجلس الإفتاء الروسي؛ وفق ما أعلنه مكتب إعلام القيادة العامة.

وقال مكتب الإعلام إن رئيس مجلس الإفتاء الروسي قدم لحفتر والشعب الليبي خلال الزيارة التي جرت أمس الأربعاء، خالص التعازي في ضحايا الفيضانات والسيول التي حلّت بمدن ومناطق الجبل الأخضر في 10 سبتمبر الجاري.

- حفتر يصل روسيا لإجراء محادثات حول تطورات الأوضاع فى ليبيا

ويرافق حفتر خلال الزيارة كل من مدير مكتبه عضو اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» الفريق خيري التميمي، ورئيس أركان الوحدات الأمنية العميد خالد خليفة حفتر، وآمر الكتيبة «166 مشاة» العقيد أيوب بوسيف، والعقيد باسم البوعيشي، بحسب صور نشرها مكتب إعلام القيادة العامة عبر صفحته على «فيسبوك».

ويزور حفتر روسيا منذ الثلاثاء تلبية لدعوة نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيورف، وذلك لإجراء محادثات مع المسؤولين الروس حول تطورات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

زيارة حفتر إلى «مسجد موسكو الجامع» بناء على دعوة رئيس مجلس الإفتاء الروسي، الأربعاء 27 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)

زيارة حفتر إلى «مسجد موسكو الجامع» بناء على دعوة رئيس مجلس الإفتاء الروسي، الأربعاء 27 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)

زيارة حفتر إلى «مسجد موسكو الجامع» بناء على دعوة رئيس مجلس الإفتاء الروسي، الأربعاء 27 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)

زيارة حفتر إلى «مسجد موسكو الجامع» بناء على دعوة رئيس مجلس الإفتاء الروسي، الأربعاء 27 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)

زيارة حفتر إلى «مسجد موسكو الجامع» بناء على دعوة رئيس مجلس الإفتاء الروسي، الأربعاء 27 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)