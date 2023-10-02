«الأرصاد» يحذر القاطنين قرب الأودية في غات بسبب الأمطار

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر غات والمناطق الحدودية مع الجزائر بأمطار مصحوبة بسحب رعدية مساء اليوم الإثنين، داعيا القاطنين قرب مجارى الأودية إلى أخذ الحيطة والحذر.

ورجح المركز هطول الأمطار بكمية جيدة، ما يتسبب في سيول وجريان بعض الأودية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، حسب التنبيه الجوي المنشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

إجراءات احترازيةفي غات

وأمس الأحد، أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات في غات اتخاذ حزمة من الإجراءات الاحترازية تحسبا لأي طوارئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وقالت اللجنة إن عمداء بلديات منطقة غات تفقدوا الأودية، وطالبوا المقيمين قربها بضرورة المغادرة والإخلاء، إضافة إلى تسيير دوريات رصد ومراقبة للقرى والمناطق القريبة من الأودية، ومتابعة الوضع المناخي مع جهات الرصد والمتابعة.

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وفي هذا السياق، أقرّ رئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدرالدين التومي عددا من الإجراءات الاستباقية لمواجهة تقلبات الأحوال الجوية في منطقة غات وما حولها تتضمن تسخير الإمكانات التي تسهم في تجنب حدوث أي أضرار، وإخلاء المنازل الموجودة داخل مسار الأودية وحولها.