إجراءات احترازية لمواجهة التقلبات الجوية في غات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت للجنة العليا لإدارة الأزمات بشأن التقلبات الجوية في منطقة غات، اليوم الأحد، اتخاذ حزمة من الإجراءات الاحترازية، تحسبًا لأي طوارئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وقالت اللجنة، في بيان نشرته صفحة بلدية غات على «فيسبوك»، إن عمداء بلديات منطقة غات قاموا بجولة ميدانية للأودية والمسالك التي تعبرها السيول، ومطالبة المواطنين القريبين من الأودية بضرورة المغادرة والإخلاء، بالإضافة إلى تسيير دوريات رصد ومراقبة للقرى والمناطق القريبة من الأودية، ومتابعة الوضع المناخي مع جهات الرصد والمتابعة.

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حكومة الدبيبة: إجراءات استباقية لمواجهة التقلبات الجوية في غات

وفي هذا السياق، أقرّ رئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدر الدين التومي، عددًا من الإجراءات الاستباقية لمواجهة تقلبات الأحوال الجوية في منطقة غات وما حولها، تتضمن تسخير الإمكانيات التي تساهم في تجنب حدوث أي أضرار، وإخلاء المنازل الموجودة داخل مسار الأودية وحولها.

كما طالب التومي شركتي الخدمات العامة طرابلس والمياه والصرف الصحي، وهيئة السلامة الوطنية، بالتنقل إلى مدينة غات، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، في حين جرى تكليف مدير مركز الاتصال المحلي بتدشين غرفة الطوارئ بالمركز، إضافة إلى تكليف فريق عمل برئاسة وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات باتخاذ التدابير اللازمة لتفادي حدوث أي أضرار تنتج عن هطول الأمطار وجريان الأدوية.

وانطلقت فرق مركز طب الطوارئ والدعم من طرابلس وشحات وغدامس وسبها إلى الجنوب الغربي (غات – العوينات)، وبعد استكمال تجهيزها بالإمكانيات والمعدات اللازمة، بالتنسيق مع فرع المركز بالجنوب ومكتب غدامس.

وضمّت القافلة العديد من الأطباء من مختلف التخصصات بالإضافة إلى الطواقم الطبية المساعدة، وعدد 40 سيارة إسعاف مجهزة بكامل المستلزمات الطبية اللازمة لمثل هذه الكوارث، بحسب بيان نشرته صفحة المركز على «فيسبوك».

وفي الأثناء، توجهت فرق عاملة بعدد من أقسام هيئة السلامة الوطنية وفرق مركز الدعم والإسناد بالهيئة إلى مدينة غات، تحسباً لأى طارئ قد ينتج عن السيول المتوقعة بالمنطقة الجنوبية، بحسب ما نشره الهيئة على «فيسبوك».