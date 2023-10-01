غرفة طوارئ شبابية في غات وسط تحذيرات من السيول

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الشباب التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إن الغرفة الفرعية للمؤسسات الشبابية في بلدية غات ناقشت توحيد الجهود الشبابية، ورفع حالة الجاهزية التامة، تحسبا لأي طارئ، وسط توقعات بهطول أمطار رعدية على بعض مناطق الجنوب الغربي اليوم وغدا، وجريان سيول بعض الأودية.



وعقدت الغرفة الفرعية اجتماعا، مساء السبت، في ديوان المجلس البلدي بالبلدية، بحضور ممثلي المكونات الشبابية بالبلدية: المجلس المحلي للشباب، والحركة العامة للكشافة والمرشدات، والوكالة الوطنية للجهود التطوعية، ومكتب الشباب بالبلدية. وحسب بيان الوزارة، جرى توزيع المهام بين أعضاء الغرفة، وتشكيل فريق «ساند»، للتنسيق مع الجهات الأمنية والطبية والطبية المساعدة بالبلدية، وخصصت قنوات لتلقى البلاغات الطارئة.

الأرصاد تحذر من جريان سيول بعض الأودية في جنوب غرب ليبيا

بالفيديو.. جريان واديين في غات والشاطئ

«الأرصاد» يحذر من جريان بعض أودية الجنوب الغربي بعد رصد سحب ممطرة

كما جرى تأكيد ضرورة تجهيز التقارير، وإحالتها على مدى الساعة إلى غرفة الجهود الشبابية المشتركة الرئيسية «ساند»، المشكلة بقرار وزير الشباب فتح الله الزني، حسب البيان.



جريان واديين في جنوب ليبيا

وأعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، صباح اليوم الأحد، بدء جريان واديين في جنوب غرب البلاد، على خلفية تحذيره السابق من جريان سيول في المنطقة الجنوبية. وبث المركز تسجيلا مصورا وصورا لجريان وادي امبارك من جبل الحساونة في منطقة الشاطئ جنوب غرب ليبيا، وكذلك جريان وادي إسين بمدينة غات. بينما أعلنت هيئة السلامة الوطنية، الأحد، حالة الطوارئ القصوى في جميع فروعها.

وفي وقت سابق، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ حالة الطوارئ القصوى بكل فروعه في المنطقة الجنوبية، بهدف دعم فروعه في بلديات غات والبركت وتهالة والعوينات وإسين وفيوت، وتقديم كل الخدمات الطارئة والعاجلة في مجال الإسعاف والإخلاء إن تطلب الأمر.