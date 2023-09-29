«الأرصاد» يحذر من جريان بعض أودية الجنوب الغربي بعد رصد سحب ممطرة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، مساء اليوم الجمعة، من جريان بعض الأودية في أقصى مناطق جنوب غرب ليبيا، وذلك بعدما رصد خلايا من السحب الرعدية الممطرة فوق تلك المناطق، داعيًا سكان تلك المناطق إلى أخذ الحيطة والحذر.

وقال المركز عبر صفحته على «فيسبوك» إنه «رصد خلايا من السحب الرعدية الممطرة على أقصى مناطق الجنوب الغربي، التحذير باللون الأصفر، مع أخد الحيطة والحذر من جريان بعض الأودية».

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وفي وقت سابق اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثر السحب على معظم مناطق البلاد يتخللها سقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية.

وشهدت مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، اليوم تكاثرًا للسحب، فيما كانت الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تراوحت بين 32 و37 درجة مئوية.